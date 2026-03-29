경주시, 2030년까지 아동수당 13세 미만으로 확대
경북 경주시는 저출생 대응과 양육비 부담 완화를 위해 아동수당 지원을 확대하고 지역별 추가 지원을 한다고 29일 밝혔다.
이번 개편은 아동수당 지급 대상을 만 8세 미만에서 2030년까지 만 13세 미만으로 단계적으로 확대하는 데 초점을 맞췄다.
올해는 만 9세 미만 아동까지 지원 대상이 확대되며, 이후 매년 1세씩 순차적으로 늘어날 예정이다. 2027년 10세 미만, 2028년 11세 미만, 2029년 12세 미만, 2030년 13세 미만까지 단계적으로 적용된다.
지급액은 월 10만원에서 월 10만5000원으로 인상된다. 이번 개편에 따른 확대분은 오는 4월부터 지급되며, 2026년 1월분부터 소급 적용된다.
특히 만 8세 도달로 수당 지급이 중단된 2017년 1월생부터 2018년 3월생 아동은 별도 신청 없이 소급 지급된다. 아동수당은 매월 25일 보호자 계좌로 지급된다.
시는 이번 개편으로 1만200여명의 아동(2026년 2월 말 기준)이 혜택을 받을 것으로 보고 있다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “아동수당 확대는 단순한 금전 지원을 넘어 아이 키우기 좋은 도시를 만드는 기반 정책”이라며 “앞으로도 양육 부담을 줄이고 아이와 부모가 함께 행복한 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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