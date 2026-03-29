경주 ‘라원’ 내달 3일 개장…신라를 담은 복합 문화정원

경주 동궁원에 조성된 ‘라원’ 전경. 경주시 제공

복합 문화정원

4월 한 달간 전 연령 7000원의 특별요금이 적용된다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “라원은 신라의 유산을 현대적으로 풀어낸 정원 공간”이라며 “빛과 미디어, 자연이 어우러진 새로운 형태의 정원을 선보이게 됐다”고 말했다.