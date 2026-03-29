[르포]“이란 전쟁 이유, 듣지 못 했다”…미국 전역에서 ‘노 킹스’ 역대 최대 시위

시민들 “트럼프 이란 전쟁으로 모두가 심각한 위험”

미국 전역에서 800만명 이상 시위 참석

“이란 전쟁 멈춰라” “트럼프를 탄핵하라” 손팻말

미국 워싱턴 DC 연방의회 의사당 앞에서 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 국정 수행을 비판하는 '노 킹스' 시위가 열리고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

“미국인 모두가 트럼프와 같은 건 아니라는 점을 알아줬으면 한다”며 “우리는 그가 하는 일을 혐오한다. 우리는 모든 사람을 존중하기를 원하고 세계와 함께 단결하기를 원한다”고 덧붙였다.

미국 워싱턴 DC 연방의회 의사당 앞에서 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 국정 수행을 비판하는 '노 킹스' 시위가 열리고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

미국 워싱턴 DC 연방의회 의사당 앞에서 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 국정 수행을 비판하는 '노 킹스' 시위가 열리고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

너무 많은 일이 벌어지고 있고 반대하는 사람들도 너무 많으니까 사람들의 관심을 다른 데로 돌리기 위해 뭔가를 만들어낸 것”이라고 했다.

미국 워싱턴 DC 연방의회 의사당 앞에서 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 국정 수행을 비판하는 '노 킹스' 시위가 열리고 있다. 워싱턴=임성수 특파원

그는 또 이민세관단속국(ICE)에 대해 “그들은 트럼프의 비밀경찰이 되어가고 있다. 그들은 어떤 실질적인 법이나 책임 규율에도 얽매이지 않는 것 같다”며 “트럼프는 자신에게 반대하는 사람들, 자신을 비판하는 누구든 공격하고 있다”고 우려했다.

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 28일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령을 비판하는 '노 킹스' 시위가 열리고 있다. 연합뉴스