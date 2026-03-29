포스코 수소환원제철소 용지조성 정부 승인…2050년 완공 계획
포스코의 수소환원제철소 건립을 위한 부지 조성계획이 정부승인을 받아 사업 추진에 탄력이 붙게 됐다.
국토교통부는 지난 27일 ‘포항국가산업단지 산업단지계획 변경 및 지형도면’을 고시하고 변경안을 최종 승인했다.
이번 고시는 포스코 포항제철소 인근 남구 송정동 북측 해상 공유수면을 매립해 수소환원제철 설비 부지를 확보하는 내용이 담겼다.
매립 면적은 총 135만3804㎡에 달한다. 새로 조성되는 산업시설 용지를 기반으로 포항국가산업단지 전체 개발 기간도 기존 2030년에서 2041년으로 연장된다.
포스코는 수소환원제철소 건립을 추진하면서 포항제철소 내 부지 부족 문제를 해결하기 위해 해상 매립 방식을 검토해왔다. 이번 정부승인으로 부지가 확보되면서 사업에 속도가 붙을 전망이다.
포스코는 공유수면 매립 인허가가 마무리됨에 따라 이르면 상반기 중 매립 공사 발주에 나설 예정이다.
수소환원제철 공법은 석탄(코크스) 대신 수소를 환원제로 사용해 쇳물을 생산하는 방식으로, 이산화탄소 배출을 사실상 ‘제로(0)’ 수준까지 줄일 수 있는 친환경 기술로 평가된다.
이번 사업은 약 20조원 규모로, 포스코의 독자 기술인 ‘하이렉스(HyREX)’ 기반 설비 3기와 전기로 1기, 제강공장 등을 단계적으로 구축한다.
포스코는 현재 실증 작업을 위한 30만t규모의 데모 플랜트를 건설 중이다. 2041년까지 부지를 조성하고 2050년까지 수소환원제철소 건설을 완료할 계획이다.
포스코 관계자는 “관계기관 및 지역사회와 긴밀히 협력해 사업을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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