대구경북청년회 국힘 시당에 무능 정치인 쇄신 촉구
지역 시민단체인 대구경북청년회는 29일 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 대구시당 공천관리위원회를 향해 ‘청년의무공천제’ 이행과 무능한 기득권 정치인 인적 쇄신을 요구하는 성명을 발표했다.
이들은 “보수의 심장인 대구가 30년 넘게 GRDP 꼴찌라는 굴욕 속에 병들고 있다”며 “국회의원에게 줄 서며 자리보전에만 급급한 무능한 행정가들과 낡은 공천 관행이 문제”라고 비판했다.
이들은 3선 연임을 노리는 단체장들에 대해서도 비판했다. 대구경북청년회는 “정치 여정의 마지막 안식년을 보장받으려는 자리보전용 공천이 대구를 망쳐왔다”며 “업무평가 하위를 받음에도 불구하고 능력 없이 권력자에 굽신거리며 임기를 채우려는 지방자치단체장은 더 이상 필요 없다”고 목소리를 높였다. 이어 “지방자치는 특정 인물의 장기 집권을 위한 사유물이 아닌데 공관위가 안정이라는 미명 하에 자행하는 안일한 공천이 도시 경쟁력을 바닥으로 끌어내리고 있다”고 덧붙였다.
이에 당 지도부가 공언했던 청년의무공천제의 실질적 이행을 촉구했다. 또 자리보전에 혈안이 된 무능한 현직 단체장 즉각 공천 배제, 허울뿐인 구호가 아닌 실질적 청년의무공천제 수치 증명, 실력 있는 새 인물 전면 배치를 통한 공천 혁신 완수 등을 요구했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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