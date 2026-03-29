송도 달빛공원 RC스포츠 경기장 준공…국제대회 규격
인천 송도국제도시에 공공기관이 운영하는 무선조종(RC)스포츠 경기장이 들어섰다.
인천시와 인천경제자유구역청은 지난 28일 송도 달빛공원에서 RC스포츠 경기장 조성공사 준공식을 개최했다고 29일 밝혔다. 시범 운영 및 온라인 예약 시스템 구축 후 오는 6∼7월쯤 정식 개장할 예정이다.
경기장은 RC스포츠를 즐기는 시민 수요에 대응하고 여러 연령대가 즐길 수 있는 건전한 여가활동 공간을 제공하기 위해 조성됐다. 포장 경주로뿐 아니라 국제무선조종자동차경기협회(IFMAR)가 정하는 국제대회 규격을 갖춘 게 특징이다.
전체 2만㎡ 공간은 주경기장, 보조경기장, 어린이경기장 등으로 구성됐다. 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 관람 공간도 갖추고 있다.
이번 경기장 조성은 민선8기 시민제안공약으로 추진된 생활밀착형 공원시설 확충 사례로 꼽힌다. 조성 추진 과정에선 시민 의견 등이 충분히 반영됐다.
국내 RC스포츠 저변 확대와 대중화에 큰 도움을 줄 것으로도 기대된다. 현재 일본, 미국, 유럽 등에선 RC스포츠가 생활형 스포츠로 이미 정착되면서 각종 국제대회 개최는 물론 장비 산업, 동호인 문화 등에 많은 영향을 주고 있다.
시와 인천경제청은 시민 중심 체험형 공간이자 복합 여가 공간으로 경기장을 제공할 방침이다. 또 국제대회 등이 열릴 때에는 시설 여건에 맞는 운영체계를 검토·적용한다.
유정복 인천시장은 “경기장은 국제대회 규격 트랙을 갖춘 만큼 인천의 새로운 스포츠·레저 명소가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 시민의 여가 수요를 반영한 생활 인프라를 확충해 글로벌 도시로서 인천의 위상을 높여 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사