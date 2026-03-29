‘2m 음주운전’ 50대에 무죄 선고, 이유는?
음주 상태에서 2m가량 차를 움직였다가 재판에 넘겨졌던 50대에게 무죄가 선고됐다.
29일 법조계에 따르면 청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 술을 마신 채 자신의 승용차를 2m가량 운전한 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고했다.
A씨는 대리운전 기사를 부른 뒤 대리비를 찾기 위해 몸을 기울이다가 브레이크에서 발이 떨어져 차가 움직였다고 주장해왔다.
지 부장판사는 ”A씨가 당시 두꺼운 패딩을 입고 있었기 때문에 기어봉을 실수로 건드렸을 가능성이 충분하다”고 판시했다.
이어 “음주운전을 하려고 했다면 대리 기사를 부르지 않았을 것”이라며 “차량이 움직인 속도와 거리 등을 종합적으로 고려했을 때 A씨가 고의로 음주운전을 했다고 볼 수 없다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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