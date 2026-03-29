시사 전체기사

‘2m 음주운전’ 50대에 무죄 선고, 이유는?

입력:2026-03-29 10:21
공유하기
글자 크기 조정

음주 상태에서 2m가량 차를 움직였다가 재판에 넘겨졌던 50대에게 무죄가 선고됐다.

29일 법조계에 따르면 청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 술을 마신 채 자신의 승용차를 2m가량 운전한 혐의로 기소된 A씨에게 무죄를 선고했다.

A씨는 대리운전 기사를 부른 뒤 대리비를 찾기 위해 몸을 기울이다가 브레이크에서 발이 떨어져 차가 움직였다고 주장해왔다.

지 부장판사는 ”A씨가 당시 두꺼운 패딩을 입고 있었기 때문에 기어봉을 실수로 건드렸을 가능성이 충분하다”고 판시했다.

이어 “음주운전을 하려고 했다면 대리 기사를 부르지 않았을 것”이라며 “차량이 움직인 속도와 거리 등을 종합적으로 고려했을 때 A씨가 고의로 음주운전을 했다고 볼 수 없다”고 말했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
창원 상가 주차장 칼부림으로 중태 빠진 20대 여성 끝내 숨져
[르포]“이란 전쟁 이유, 듣지 못 했다”…미국 전역에서 ‘노 킹스’ 역대 최대 시위
김정은, 새 고체엔진시험 참관…“전략적 군사력 최강 올려”
동물병원에서 구매한 프로포폴 투약 후 차 몰다 사고 낸 30대
이혁재 “아스팔트 청년도 우리 자산…장동혁 중심으로 승리”
충혈된 눈…‘음주 또는 약물 운전’ 우즈 머그샷 공개
하닉 -6%, 샌디스크 -11%… 구글 ‘터보퀀트’ 대체 뭐길래
李대통령 “靑, 다주택 공직자 집 팔아라 말라 하지 않는다” 일축
국민일보 신문구독