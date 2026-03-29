‘큐티풀’박현경, 고향 전주에서 유망주 발굴 나서…제2회 박현경배 아마골프선수권대회 개최
남여 고등부 박재원과 안하연 각각 우승
박현경이 호스트를 맡은 제2회 박현경배 아마추어골프선수권대회가 성황리에 막을 내렸다.
전북특별자치도와 박현경이 공동 주최한 이 대회는 26일부터 27일까지 이틀간 전북특별자치도 전주시 소재 샹그릴라CC 엔젤-레이크 코스)에서 초등부와 중등부, 고등부 등 아마추어 골프 선수 70명이 참가한 가운데 열렸다.
이번 대회는 박현경의 기부금으로 치러졌다. 각 부문 입상자에게는 상장과 트로피 그리고 메디힐 등 박현경의 후원사가 기증한 시상품이 지급됐다.
박현경은 대회 시상식에 직접 참가해 참가 선수들을 위한 사인회를 열었다.
박현경은 “제가 골프를 시작한뒤, 첫 라운드를 했었던 골프장인 전주 샹그릴라CC에서 제 이름을 건 골프 대회를 개최하게 되어 감회가 특별하다”라며 “주니어 선수들에게 도움이 되고 싶어 올해도 대회를 준비하게 됐다. 앞으로 훌륭한 선수로 성장할 수 있도록 계속 응원하겠다”고 소감을 전했다.
전북특별자치도골프협회 관계자는 “전라북도 지역 및 주니어 골퍼들의 발전을 위해 도움을 준 박현경 선수에게 감사의 마음을 전한다. 앞으로도 한국 골프를 이끌어갈 유망주 발굴을 위해 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
박현경은 오는 4월 2일 경기도 여주시 더 시에나 벨루토에서 열리는 KLPGA투어 국내 개막전 더 시에나 오픈 2026에 참가하며 본격적인 시즌에 들어간다.
한편 대회 남자부에서는 이준우(계남초6), 정대원(만경중3), 박재원(만경고2), 여자부는 홍단미(김제북초6), 김가원(만경여중2), 안하연(함열여고3)이 각각 우승을 차지했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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