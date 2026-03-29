트럼프 다음 美 공화당 대선 후보는 밴스?

美 CPAC 여론조사서 차기지도자 선호도 1위…2위는 루비오 국무장관

JD 밴스 부통령. AFP연합뉴스

미 보수 진영이 결집하는 최대 연례 정치행사로 통한다.

마코 루비오 국무장관으로 지지율은 35%였다.

이 같은 결과는 트럼프 대통령의 강성 지지층인 ‘마가(MAGA) 진영’에서 누가 차기 지도자로 떠오르고 있는지 보여준다고 할 수 있다.

현재 두 번째 임기를 수행 중인 트럼프 대통령은 미국 헌법에 따라 2028년 대선엔 출마할 수 없다.

트럼프 대통령은 그동안 두 사람을 유력한 후계자로 거론하며 “

두 사람이 팀을 이루면 ‘멈출 수 없는(unstoppable)’ 조합이 될 것”이라고 말하곤 했다.