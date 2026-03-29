전북도, 핀테크 스타트업 7곳 선정…디지털 금융 산업 강화

우리금융 디노랩 연계 투자·협업 지원

AI·결제·공급망 금융 등 기술 다양화

국민연금 중심 금융생태계에 스타트업 결합

우리금융그룹, 전북창조경제혁신센터와 함께 추진하는 ‘2026년 금융혁신 벤처창업 지원사업’ 참여기업 발대식. 전북도 제공

전북특별자치도가 핀테크 스타트업 지원에 나서며 금융중심지 조성을 위한 디지털 기반 확충에 속도를 내고 있다. 자산운용 중심의 금융 집적 흐름에 스타트업 생태계를 결합해 산업 구조를 다층화하려는 전략이다.