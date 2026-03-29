“미국 국방부, 몇주간 이란내 지상작전 준비중”
미국이 이란에서 수주간에 걸친 지상 작전을 준비 중이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일(현지시간) 보도했다.
WP는 이 같은 내용이 담긴 미 당국자들의 전언을 소개하면서 전쟁이 위험한 새 단계로 진입할 수 있다고 전했다.
익명을 요구한 미 당국자들은 지상 작전이 이뤄져도 전면 침공 수준에는 한참 못 미칠 것이라면서, 그 대신 특수부대와 일반 보병이 혼합된 형태의 기습 작전이 이뤄질 가능성이 있다고 말했다.
당국자들은 또한 지난 한 달간 행정부 안에서 이란의 핵심 석유 수출 거점인 하르그섬 점령 방안과 호르무즈 해협 인근 해안 지역 기습을 통해 상선이나 군함을 노릴 수 있는 이란의 무기를 탐지·파괴하는 방안이 거론됐다고 전했다.
작전 지속 기간과 관련해 한 관계자는 목표 달성까지 “수개월이 아닌 수주”가 걸릴 것이라고 언급했지만, 다른 관계자는 “수개월”일 수 있다고 WP에 말했다.
최근 미국은 지상전 가능성을 염두에 두고 해병대 5000명과 제82공수사단 2000명을 중동으로 이동시키고 있다. 미국 언론에서는 미군이 보병과 기갑부대 등 1만명을 추가로 중동에 투입하는 방안을 추진한다는 보도도 나왔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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