산불재난 경보 ‘경계’ 대구시 비상근무 체계 가동
대구시는 전국 산불재난 국가위기경보가 ‘경계’ 단계로 상향(지난 26일)됨에 따라 비상근무 체계에 돌입했다고 29일 밝혔다.
시는 지난 27일부터 재난안전대책본부를 가동해 산불 예방과 초동 대응에 총력을 기울이고 있다. 현재 군위군을 제외한 대구 전역에 건조주의보가 발효 중이며 전국 산불위험등급 또한 ‘매우 높음’ 수준이다.
재난안전대책본부는 김정기 대구시장 권한대행을 본부장으로 상황 총괄, 긴급생활안정지원, 시설복구, 자원 지원, 의료·방역, 수색구조·구급 등 분야별 실무반으로 구성됐다. 시는 유관기관과 협조해 24시간 비상 대응체계를 유지할 방침이다.
경계 단계 조치에 따라 공무원 비상근무 실시, 부서별 담당 지역 주 2회 순찰(산림인접마을 362곳, 등산로·샛길 통제구간 69곳 등) 등을 실시해 취약지역 감시와 순찰을 대폭 강화한다. 현재 운영 중인 산불방지대책본부 인력을 보강해 대응력을 높이고 산림재난 예방점검단과 합동으로 기동단속반을 편성해 현장 점검과 단속을 병행한다. 주민 대피 시스템도 선제적으로 가동한다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “작은 불씨도 대형 산불로 확산될 수 있는 시기인 만큼 모든 행정력을 동원해 산불 예방과 초기 대응에 만전을 기할 것”이라며 “시민들도 산불 예방수칙을 철저히 준수해 주기를 바란다”고 당부했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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