유은혜 “경기도와 교육청 협력해 AI 교육 기반 마련”
역대 최장수 교육부장관을 역임한 유은혜 경기도교육감 예비후보가 “경기도와 경기도교육청이 협력해 수준별 진단 체계와 상시 운영 시스템을 구축해 지속 가능한 인공지능(AI) 교육 기반을 마련하겠다”고 말했다.
유 예비후보는 지난 27일 성균관대학교 판교센터(경기스타트업캠퍼스)에서 AI 교육 현장 전문가들과 정책 간담회를 열어 “AI 교육 편차 문제와 관련해 독일은 직업 전환 교육과 평생교육 체계가 촘촘하게 마련돼 있어 수준별 학습이 잘 이뤄지고 있다”며 이같이 밝혔다.
이날 간담회에는 AI 분야 전문가로 활동 중인 AI 경기도민 강사들과 AI 스타트업 대표들이 참석했으며, 성균관대 인공지능융합원 김형태 교수가 진행을 맡았다.
간담회에서 유 예비후보는 구상 중인 ‘AI 기반 교육 혁신’ 방향을 현장 전문가들에게 설명하고 이를 구체화하는 한편 교육 현장에서 겪는 어려움과 정책 제안을 직접 청취했다.
참석자들은 AI 교육 수준별 진단 기준 마련, 일회성 특강이 아닌 지속적인 교육 체계 마련, 보안 및 규정문제로 인한 AI 사용 제한 문제, 높은 해외 서비스 구독료 부담, 급변하는 기술에 대응하기 위한 정책 지원 등 다양한 현안을 제기했다.
유 예비후보는 “교사 일대일 파트너 지원 시스템인 ‘AI 파트너’를 도입해 교사의 행정업무 부담을 줄이겠다”며 “공공 AI 시스템 도입을 통해 비용 문제도 해결하겠다”고 강조했다.
참석자들은 AI 시대 경기교육 방향, 디지털 취약지역 교육, 학생 정서 지원 등 모두 15개 정책 질의서를 유 예비후보에게 전달했다.
이에 유은혜 예비후보는 “곧 발표할 다섯 번째 공약 ‘미래의 길’에 현장의 목소리를 반영해 AI 시대에 맞는 경기교육 방향을 설계해 나가겠다”고 화답했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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