유은혜 “경기도와 교육청 협력해 AI 교육 기반 마련”

참석자들은 AI 교육 수준별 진단 기준 마련, 일회성 특강이 아닌 지속적인 교육 체계 마련, 보안 및 규정문제로 인한 AI 사용 제한 문제, 높은 해외 서비스 구독료 부담, 급변하는 기술에 대응하기 위한 정책 지원 등 다양한 현안을 제기했다.

참석자들은 AI 시대 경기교육 방향, 디지털 취약지역 교육, 학생 정서 지원 등 모두 15개 정책 질의서를 유 예비후보에게 전달했다.