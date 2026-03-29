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전주 전기설비 점검 중 불꽃 사고…작업자 3명 부상·일대 정전

입력:2026-03-29 09:03
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29일 전북 전주시 덕진구 금암동 한 도로에서 점검 작업 중이던 전기개폐기에서 불꽃이 튀는 사고가 발생했다. 전북소방본부 제공

전북 전주의 한 도로에서 전기설비 점검 작업 중 불꽃이 튀어 작업자 3명이 다치고 일대에 정전이 발생했다.

29일 전북소방본부 등에 따르면 전날 오후 9시쯤 전주시 덕진구 금암동 한 도로에서 전기개폐기 점검 작업 중 불꽃이 튄 것으로 추정되는 사고가 발생했다.

이 사고로 현장에서 작업하던 A씨(50대)가 얼굴 등에 화상을 입어 대전의 한 화상 전문병원으로 이송됐고, 함께 작업 중이던 B씨(30대) 등 2명도 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.

당시 금암동 인근 일부 지역에 정전이 발생하기도 했다.

경찰과 소방당국은 “점검 작업 중 불꽃이 튀었다”는 관계자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

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