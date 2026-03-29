경기도 ‘RISE’, 일반대 8곳·전문대 4곳 등 12곳 선정

RISE는 경기도가 주도해서 도내 대학을 지원하고, 지역 산업·일자리 전략과 연계해 인재를 키우는 새로운 대학 재정지원 체계다.

경기도는 올해 ‘경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’ 신규 대학교로 일반대 8곳과 전문대 4곳 등 총 12곳을 선정·지원할 계획이라고 28일 밝혔다.기존 중앙정부 주도의 지원 사업이 종료되면서 사업 내용을 지역산업 수요 중심으로 재구조화하고 자체적으로 RISE 사업을 추진한다.이번 공모는 대학의 우수한 특허와 기술을 이전·사업화하는 ‘G-대학 창의적 자산 실용화 지원(G-BRIDGE)’ 과제와 경기도내 중소기업의 고숙련 기술인력 부족 심화에 대응하기 위한 ‘G-고숙련 전문기술석사과정 지원(G-마이스터대)’ 등 2개 단위 과제가 대상이다.G-BRIDGE 과제는 대학의 연구성과를 실용화해 부가가치를 창출하고, 확보한 수익을 연구에 재투자하는 자립 기반 마련하는 사업이다.도내 라이즈 수행 대학 중 일반대를 대상으로 8개 대학·컨소시엄을 선정할 예정이다. 선정된 대학·컨소시엄에는 연간 5억원 내외로 최장 4년(1+3년)간 지원하게 된다.G-마이스터대 과제는 대학이 지역기반산업에 특화된 융복합 교육과정을 설계하고, 지역 중소기업에 즉시 투입 가능한 체계적인 현장인력 양성 공급망 구축이 목표다.공고일 현재 도내에 전문기술석사과정을 인가받고 운영 중인 전문대를 대상으로 4개 대학·컨소시엄을 선정한다.선정된 대학·컨소시엄은 연간 3억5000만원 내외를 최장 4년(1+3년)간 지원받아 사업을 수행하게 된다.두 과제를 합쳐 연간 총 54억원이 투입되는 이번 사업의 신청서 접수는 오는 4월 30일부터 5월 7일까지다.현병천 경기도 미래성장산업국장은 “대학이 보유한 우수한 혁신 자원과 실무형 고숙련 인재 육성을 통해 지역 중소기업의 혁신성장 기반을 더욱 강화하는 것이 신규과제 추진의 핵심”이라며 “이번 공모를 통해 ‘경기도형 산학연 선순환 생태계’를 조성하고, 대학이 도내 기업의 기술 애로와 인력난 해소에 직접 기여하는 선도모델을 구축하겠다”고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지