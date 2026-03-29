‘BTS 공연’ 특수, 광화문·명동보다 성수동 상권이 누렸다

서울 성수동 거리. 뉴시스

성수동이 있는 성동구의 외국인 관광객 증가율이 공연 개최지인 종로구를 앞선 것으로 나타났기 때문이다.

종로구는 49.9%, 중구는 15.1%를 각각 기록했으며 마포구는 14.0%, 강남구는 30.0%였다.

성동구가 48.4%로 가장 높았고 이어 종로구(37.3%), 강남구(22.5%), 중구(19.3%) 순이었다.

광화문을 찾은 외국인 관광객들이 성동구와 강남구 등으로 분산됐다고 유추해볼 수 있는 대목이다.