‘BTS 공연’ 특수, 광화문·명동보다 성수동 상권이 누렸다
방탄소년단(BTS)의 광화문광장 공연을 계기로 서울을 찾은 외국인 관광객이 광화문, 명동보다 성수동에서 지갑을 많이 열었을 것이라는 분석이 나왔다.
성수동이 있는 성동구의 외국인 관광객 증가율이 공연 개최지인 종로구를 앞선 것으로 나타났기 때문이다.
29일 한국관광데이터랩에 따르면 BTS 공연일인 지난 21일 외국인 방문자 수는 중구(7만8626명)와 종로구(3만7569명)가 가장 많았지만 지난해 같은 기간 대비 외국인 증가율은 성동구가 52.6%로 가장 높았다. 종로구는 49.9%, 중구는 15.1%를 각각 기록했으며 마포구는 14.0%, 강남구는 30.0%였다.
공연일이 끼어 있는 이달 20~22일 주말 기준으로도 흐름은 유사했다. 해당 기간 외국인 방문객 증가율은 성동구가 48.4%로 가장 높았고 이어 종로구(37.3%), 강남구(22.5%), 중구(19.3%) 순이었다. 광화문을 찾은 외국인 관광객들이 성동구와 강남구 등으로 분산됐다고 유추해볼 수 있는 대목이다.
성수동에서 외국인의 소비 증가세가 두드렸다는 것은 다른 통계에서도 입증된다. 가령 패션 플랫폼 무신사에 따르면 ‘무신사 스탠다드’ 명동 매장의 공연 당일 외국인 매출은 지난해 같은 날 대비 43% 증가했는데 성수동 매장은 69%나 늘었다. 주말(3월 20~22일)을 기준으로도 명동은 32%, 성수동은 75% 각각 증가한 것으로 집계됐다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사