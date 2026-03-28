시사 전체기사

주진우, 부산시장 경선캠프 개소… 세대교체 내세워

입력:2026-03-28 18:34
공유하기
글자 크기 조정

당내 의원 다수 참석… 세 과시
“부울경 국비 50조 확보” 제시
“보수 통합이 승리 조건” 강조

주진우 국민의힘 의원이 28일 부산 연제구 연산동 선거사무소 개소식에서 발언하고 있다. /주진우 캠프 제공

국민의힘 부산시장 경선에 나선 주진우 의원이 선거사무소를 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.

주진우 의원 경선 캠프는 28일 부산 연제구 연산동 한 빌딩에서 ‘세대교체, 강한 부산’을 슬로건으로 선거사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 곽규택·김대식·김도읍·김미애·김희정·박수영·이성권·조승환 의원과 유재중 전 의원 등 당내 주요 인사와 당원, 지지자들이 참석했다.

주진우 국민의힘 의원이 부산 연제구 연산동 선거사무소 개소식에서 지지자들 앞에서 승리를 다짐하고 있다. /주진우 캠프 제공

주 의원은 개소식에서 “부산은 대한민국의 끝이 아니라 세계로 뻗어가는 시작”이라며 “도시를 과감하게 바꿔 젊고 강한 부산을 만들겠다”고 말했다. 또 “부·울·경 통합 국비 50조 원 확보를 통해 부산 경제를 다시 살리겠다”고 밝혔다.

주 의원은 자신을 “보수의 위기 때마다 앞장서 온 정치인”이라고 강조하며, 단수 공천 대신 경선을 요구한 배경에 대해 “보수는 통합해야 승리할 수 있다”고 설명했다.

이어 “민주당을 이길 후보는 안주하는 후보가 아니라 변화를 만들 후보”라며 “말이 아니라 결과로 증명하겠다”고 강조했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
898
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
창원 상가 주차장 칼부림으로 중태 빠진 20대 여성 끝내 숨져
올해만 58명 떠나…사직·특검 차출에 검찰 ‘인력난’
덤불 속 맨홀에 추락…법원 “농어촌공사, 5900만원 배상”
트럼프 “다음은 쿠바…이란과는 협상 중, 호르무즈 해협 개방해야”
하닉 -6%, 샌디스크 -11%… 구글 ‘터보퀀트’ 대체 뭐길래
부자도 받는 기초연금 메스… “신규 진입 노인부터 걸러내야”
李 “한·미동맹 과도한 의존 금물”… 전작권 전환 속도 지시
피지컬 AI 앞세운 현대차 “아틀라스 현장 투입 준비”
국민일보 신문구독