주진우, 부산시장 경선캠프 개소… 세대교체 내세워
당내 의원 다수 참석… 세 과시
“부울경 국비 50조 확보” 제시
“보수 통합이 승리 조건” 강조
국민의힘 부산시장 경선에 나선 주진우 의원이 선거사무소를 열고 본격적인 세몰이에 나섰다.
주진우 의원 경선 캠프는 28일 부산 연제구 연산동 한 빌딩에서 ‘세대교체, 강한 부산’을 슬로건으로 선거사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 곽규택·김대식·김도읍·김미애·김희정·박수영·이성권·조승환 의원과 유재중 전 의원 등 당내 주요 인사와 당원, 지지자들이 참석했다.
주 의원은 개소식에서 “부산은 대한민국의 끝이 아니라 세계로 뻗어가는 시작”이라며 “도시를 과감하게 바꿔 젊고 강한 부산을 만들겠다”고 말했다. 또 “부·울·경 통합 국비 50조 원 확보를 통해 부산 경제를 다시 살리겠다”고 밝혔다.
주 의원은 자신을 “보수의 위기 때마다 앞장서 온 정치인”이라고 강조하며, 단수 공천 대신 경선을 요구한 배경에 대해 “보수는 통합해야 승리할 수 있다”고 설명했다.
이어 “민주당을 이길 후보는 안주하는 후보가 아니라 변화를 만들 후보”라며 “말이 아니라 결과로 증명하겠다”고 강조했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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