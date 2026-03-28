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프로포폴 투약 후 차 몰다 사고 낸 30대 검찰에 넘겨져

입력:2026-03-28 18:00
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프로포폴을 투약한 뒤 운전하다가 가로등을 들이받고 달아난 남성이 구속돼 검찰에 넘겨졌다.

경기 의정부경찰서는 지난 26일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A씨를 구속 상태로 검찰에 넘겼따고 28일 밝혔다.

A씨는 동물병원에서 프로포폴을 구매한 뒤 투약하고 소지한 혐의를 받는다.

A씨는 지난 17일 오후 3시 30분쯤 의정부시 민락동 도로에서 운전 중 가로등을 들이받은 뒤 달아났다가 신고받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 사고 장소 인근 오피스텔 지하에 주차한 뒤 잠든 A씨를 검거했다.

차 안엔 다량의 프로프폴과 투약을 위한 주사기를 발견된 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 혈액을 채취해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했으며 결과가 나오면 도로교통법상 약물운전 혐의를 추가할 방침이다.

경찰은 A씨에게 프로포폴을 판매한 양주시 내 동물병원도 수사할 예정이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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