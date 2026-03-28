이란 호르무즈 ‘통행료’ 징수 추진에…미국 “위험한 일”
국제 원유 수송로인 호르무즈 해협을 무력 위협으로 봉쇄 중인 이란이 이곳에 공식적으로 ‘톨게이트’를 세워 거액의 통행료를 받겠다는 방침을 세운 것으로 알려졌다. 미국은 이를 불법 행위로 규정하고 용인할 수 없다는 뜻을 밝혔다.
28일 뉴욕타임스(NYT), 블룸버그 통신 등 외신에 따르면 이란은 호르무즈 해협을 지나는 선박으로부터 공식적으로 ‘통행료’를 걷는 제도 도입을 추진 중이다.
이란은 현지시간 지난달 28일 개전 이래 중국, 인도 등 우호국 일부 선박만 호르무즈 해협을 통과하도록 선택적으로 허용했다.
이 과정에서 일부 선박에서 약 200만달러(약 30억원)에 해당하는 ‘통행료’를 중국 위안화로 받은 것으로 알려졌다.
그런데 앞으로는 제도화를 거쳐 호르무즈 해협을 지나는 전체 선박들로부터 공식적인 ‘통행료’ 징수에 나서겠다는 것이다.
이란 정부에 대한 반관영 파르스통신은 지난 25일 이란 의회가 호르무즈 해협을 지나가는 선박들에 안전을 제공하는 대가로 통행료를 징수하는 법안의 초안을 다듬고 있으며 다음 주에 최종안이 나올 예정이라고 보도했다.
평소 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 하루 약 120척으로, 이번 전쟁으로 현재 걸프 해역에 발이 묶인 선박만도 약 3200척에 달하는 것으로 전해졌다.
이란과 전쟁 중인 미국은 ‘통행료’ 징수를 좌시하지 않겠다는 입장이다.
미국은 앞서 이란에 제시한 ‘15개항’ 종전안에도 이란이 호르무즈 봉쇄를 풀고 자유로운 통행 보장을 해야 한다는 내용을 포함한 바 있다.
마코 루비오 미 국무장관은 27일 파리에서 기자들과 만나 시급한 당면 과제로 이란의 호르무즈 해협 통행료 징수 체계 도입 가능성을 꼽으면서 “이는 불법일 뿐만 아니라 용납할 수 없는 일이며 전 세계에 위험한 일”이라고 강조했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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