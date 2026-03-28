배틀그라운드 9주년…화정체육관서 축하 이벤트 개최
28일 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 크래프톤의 PUBG: 배틀그라운드 출시 9주년 기념 행사가 개최됐다. 2017년 3월23일 출시와 함께 선풍적인 인기를 끌었던 그 게임, 이제 어느덧 장수 게임으로 자리 잡아 9주년 기념 행사에도 남녀노소 많은 팬이 모였다.
이날 고려대 화정체육관과 인근 학군단 건물은 배틀그라운드 기념 행사를 구경 온 관람객들로 북적였다. 체육관은 물론 행사장으로 개조된 주차장까지 배틀그라운드 팬들로 가득 찼으며, 특히 오후 1시부터 시작한 ▲스폰서존 ▲콘텐츠존 ▲이벤트존 행사는 대부분 주차장에서 이뤄져 많은 팬들의 발걸음이 이쪽으로 향했다.
체험형 행사인 콘텐츠존은 9㎏ 파밍 챌린지와 치킨맨 헌트, 탭 투 파밍, 행운의 돌림판 등으로 구성됐다. 가장 대기열이 길었던 이벤트는 9㎏파밍 챌린지다. 배틀그라운드의 파밍 장소를 구현해놓은 듯한 방에서 제한 시간 동안 가방 안에 아이템을 넣고, 나중에 저울로 무게를 쟀을 때 가방의 무게가 9㎏에 밀접하면 상품을 얻는 이벤트다.
현역 프로게이머 및 콘텐츠 크리에이터들과 경쟁해볼 수 있는 e스포츠존에도 인파가 몰렸다. 맞은편에는 배틀그라운드 e스포츠에서 전설로 남은 연도별 PUBG 글로벌 챔피언십(PGC) 우승팀들의 유니폼과 국가대항전 PUBG 네이션스 컵(PNC) 우승 기념 헬멧이 전시돼 있다.
화정체육관 내부에서도 여러 이벤트가 열렸다. 오후 2시30분부터 5시까지는 체육관로비에서 배틀그라운드의 파트너들과 인플루언서들이 참여하는 토크쇼 ‘PUBG 온 에어’, 배틀그라운드 김태현 디렉터와 ‘지수보이’ 김지수 해설이원이 참여하는 ‘치킨스 TALK’이 개최됐다. 김 디렉터는 토크 콘서트에서 게임의 얼리 억세스 시절부터 현재까지의 여러 변화들을 되돌아보고 후일담을 밝혔다.
오후 5시부터는 체육관 내부에서 배틀그라운드의 OST들을 오케스트라 선율로 재해석한 오케스트라 쇼, 한국 대표 마술사 이은결의 배틀그라운드 9주년 기념 마술쇼, 배틀그라운드 상식 퀴즈 ‘PUBG 골든벨’, 케이팝 그룹 올데이 프로젝트의 축하 공연이 진행된다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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