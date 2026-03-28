창원 상가 주차장 칼부림으로 중태 빠진 20대 여성 끝내 숨져
경남 창원에서 대낮에 발생한 흉기 난동 사건으로 중태에 빠진 20대 여성이 끝내 숨졌다.
28일 경남경찰청에 따르면 A씨는 이날 오후 1시25분쯤 사망했다.
A씨는 전날 창원 성산구 상남동 소재 아파트 상가 주차장에서 흉기에 찔려 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐었다.
A씨는 주변에 함께 쓰러져 있던 30대 남성 B씨가 휘두른 흉기에 찔린 것으로 조사됐다. B씨는 현재 위중한 상태인 것으로 알려졌다.
이 사건 목격자는 “A씨가 아파트 인근에서 상가까지 살려달라고 소리치며 뛰어왔다”면서 당시 상황을 전했다.
경찰은 B씨가 A씨를 흉기로 찌른 후 자해한 것으로 보고 주변 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사건 경위와 범행 동기, 두 사람 관계 등을 조사하고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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