靑 정책실장, 수출 제한 품목 확대 경계…“나프타 지키려다 더 큰 것 잃어”
27일부터 나프타 수출이 전면 금지된 가운데 김용범 청와대 정책실장이 “상황이 깊어질수록 다른 석유화학 품목으로 통제를 확대해야 한다는 요구도 커질 것”이라며 “이 상황에서 필요한 것은 더 강한 통제가 아니라 정교한 운영”이라고 밝혔다. 수출 제한 품목을 추가로 확대하는 것에 신중해야 한다는 취지로 풀이된다.
김 실장은 28일 자신의 페이스북에 “수출 통제는 국내 문제를 해결하는 동시에 국제 문제를 만들어낸다”면서 “나프타를 지키려다 리튬과 에너지라는 더 큰 흐름을 잃는다면, 그것이야말로 소탐대실”이라고 적었다.
김 실장은 글로벌 공급망의 상호 의존성과 그에 따른 후폭풍을 강조했다.
김 실장은 “(나프타 수출 제한에 따른) 파트너 국가의 생산 차질은 핵심 광물, 에너지, 식량 등 우리가 의존하는 영역의 교란으로 되돌아온다”면서 “위기 때의 수출 통제는 오래 기억된다. 공급이 끊겼던 경험은 단순한 사건이 아니라 정책적 기억으로 남아 사태가 끝난 뒤에도 그 기억은 거래 관계의 방향을 바꾸고, 때로는 보복과 대체 전략으로 이어질 수 있다”고 설명했다.
김 실장은 이러한 상황을 타개할 해법으로 ‘절제’를 제시했다.
김 실장은 “국내적으로는 에너지 절약과 효율화가 전제돼야 한다. 대외적으로는 전략적 파트너와의 신뢰를 유지해야 한다”면서 “모든 것을 끊는 것이 아니라, 끊어서는 안 되는 흐름을 구분하는 능력이 중요하다”고 봤다.
아울러 김 실장은 지난 2020년 기획재정부 1차관으로서 겪은 코로나19 팬데믹 당시와 최근 중동발 공급망 충격을 비교하며 “팬데믹에는 백신이 있었다. -하지만 이번 위기는 다르다. 지정학과 에너지 갈등에는 정해진 해법이 없다”고 했다. 그러면서 “지금 필요한 것은 멈추는 브레이크가 아니다. 방향을 바로잡는 일”이라며 “지금의 선택이, 다음 위기의 크기를 결정한다”고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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