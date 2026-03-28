이혁재 “아스팔트 청년도 우리 자산…장동혁 중심으로 승리”
국민의힘이 28일 ‘광역의원 비례 청년 공개 오디션’ 결선을 진행했다.
오디션에는 과거 룸살롱 폭행 사건 등으로 당 일각에서 해촉 요구가 나왔던 방송인 이혁재씨가 참여했다. 이씨는 “아스팔트 위에서 시위하는 청년들도 우리 자산”이라며 장동혁 대표를 중심으로 뭉쳐 6·3 지방선거를 치르자고 말했다.
국민의힘은 이날 서울 여의도 당사에서 결선 행사를 열었다. 행사에는 장 대표도 참석했다.
장 대표는 이씨를 포함한 심사위원에게 공정한 평가를 당부했다. 장 대표는 “여기 심사위원으로 앉아계신 분들은 살면서 여러 시험과 여러 경쟁의 자리에 서보셨을 것”이라며 “누가 더 국민의힘이 가려고 하는 방향을 잘 이해하고 국민의힘과 함께 갈 수 있을지 등을 기준으로 객관적이고 공정하게 심사에 임해달라”고 말했다.
이씨는 1라운드 심사를 마친 뒤 “토요일 이 시간 광화문에서, 강남에서 대한민국 미래를 걱정하는 청년들은 시위를 하고 있다”며 “아스팔트 위에서 시위하는 청년들도 우리 자산이고, 이렇게 심사위원 앞에서 투쟁하는 청년들도 소중한 자산”이라고 말했다.
그는 이어 “모든 언론이 국민의힘이 이번 지방선거에서 불리하다고 하는데 전 그렇게 생각지 않는다”며 “더 이상 사분오열하지 말고, 장동혁 대표 중심으로 지방선거 승리에만 집중하자”고 덧붙였다. 그는 자신을 둘러싼 논란과 관련해 별다른 언급을 하지 않았다.
지난 26일 진행된 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선에서 이씨가 심사위원으로 참여하자, 당 안팎에서는 “부적절하다”는 지적이 제기됐다.
이씨는 2010년 룸살롱 종업원 폭행 사건으로 방송 활동을 중단했다. 2011년 복귀를 시도했으나 공연기획사 임금체불 논란과 소속사 및 지인과의 채무 문제 등으로 무산됐다. 2015년, 2017년에도 각각 억대 채무 미변제로 소송과 고소를 당했으며 2025년 12월에는 3억원대의 사기 혐의로 피소된 사실이 알려졌다. 또 2024년 2억원 이상의 세금을 내지 않아 고액 체납자 명단에 이름을 올리기도 했다.
더불어민주당은 즉각 비판에 나섰다.
백승아 민주당 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “폭력 전력으로 사회적 물의를 일으킨 인물을 공천 심사위원으로 세우고, 12·3 윤석열 내란에 대해 ‘무죄’를 주장하는 인사가 국민의힘 청년 후보를 평가하고 있다”며 “폭력에는 관대하고, 사실 왜곡에는 침묵하는 정당을 국민이 신뢰할 수 있겠느냐”고 꼬집었다.
그러자 박성훈 국민의힘 수석대변인은 민주당을 향해 “더한 분들도 활동하는 상황에서, 과거를 진정으로 반성하고 계신 분이 우리 당을 위해 힘이 되겠다는 진정성을 평가하고 싶다”고 쏘아붙였다. 그는 이씨를 둘러싼 논란을 두고는 “본인이 자성과 반성의 시간을 가졌다”고 일축했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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