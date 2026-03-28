이혁재 “아스팔트 청년도 우리 자산…장동혁 중심으로 승리”

방송인 이혁재가 지난 26일 서울 여의도 당사에서 열린 국민의힘 '광역의원 비례 청년 공개 오디션' 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

여기 심사위원으로 앉아계신 분들은 살면서 여러 시험과 여러 경쟁의 자리에 서보셨을 것”이라며 “누가 더 국민의힘이 가려고 하는 방향을 잘 이해하고 국민의힘과 함께 갈 수 있을지 등을 기준으로 객관적이고 공정하게 심사에 임해달라”고 말했다.