충혈된 눈…‘음주 또는 약물 운전’ 우즈 머그샷 공개
우즈, 보석금 내고 석방
보석금 액수는 공개 안 돼
음주 또는 약물 운전 혐의로 경찰에 붙잡힌 타이거 우즈(50)가 보석금을 내고 석방됐다고 관계 당국이 28일 밝혔다.
AP통신 등 현지 매체에 따르면, 미국 플로리다주 미틴 카운티 보안관실은 이날 우즈가 보석금을 납부한 후 집으로 돌아갔다고 발표했다. 보석금 액수는 공개되지 않았다.
보안관실은 우즈의 머그샷(범죄자 인상착의 기록사진)도 공개했다. 우즈는 사고 당시 입었던 푸른색 셔츠 차림이었으며 충혈된 눈으로 카메라를 응시했다.
우즈는 이날 오후 2시쯤 자신의 랜드로버 차량을 몰고 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드 왕복 2차선 도로를 주행하던 중 다른 차량과 충돌해 차량이 전복됐다.우즈 본인은 다치지 않았다.
당국에 따르면 우즈는 현장에서 음주측정기 검사에 응해 음성 반응이 나왔으나 소변 검사를 거부해 체포된 뒤 주 법에 따라 구금됐다.
USA투데이는 플로리다주 법령을 인용해 “음주운전 초범은 최대 6개월의 징역형과 1000달러 이하의 벌금형이 선고될 수 있고 적법한 검사를 거부할 경우 최대 60일의 징역형과 500달러 이하의 벌금, 면허 정지 처분을 받을 수 있다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사