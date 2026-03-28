새벽 경복궁 자선당 인근서 화재…삼비문 일부 불에 타
경복궁에서 이른 아침 화재가 발생, 자선당 문 일부가 불에 탔다.
28일 국가유산청 등에 따르면 이날 오전 5시30분쯤 경복궁 자선당 앞에 있는 문인 삼비문 인근에서 불이 났다. 궁 안을 순찰 중이던 안전요원이 연기가 나는 것을 발견하고는 소화기 등을 이용해 오전 5시50분쯤 불을 껐다.
국가유산청 관계자는 “야간 안전 경비원이 삼비문 옆 쪽문에서 불을 확인했다”면서 “당시 현장 주변에서 움직임은 확인되지 않았다”고 전했다. 경복궁관리소 측은 혹시 모를 상황에 대비해 소방 당국에 신고를 했다고 한다. 경복궁은 정상적으로 운영 중이다.
현장을 확인한 결과, 삼비문 옆 쪽문 보조 기둥 1곳과 신방목(문설주나 기둥 밑에 가로 방향으로 끼어 댄 나무) 일부가 손상됐다. 인명 피해는 없었다. 경복궁관리소는 경복궁이 문을 여는 오전 9시쯤 삼비문 인근에 가림막을 설치해 관람 동선을 조정했다.
국가유산청은 “소방 등 관계기관과 원인을 조사한 결과, 자연 발화로 인해 불이 난 것으로 추정된다”며 “훼손된 삼비문 일대는 보수 조치 중”이라고 설명했다. 허민 국가유산청장은 이날 경복궁을 직접 찾아 현장을 점검했다.
국가유산청은 “방탄소년단(BTS) 공연에 대비해 이달 초부터 경비 인력을 확대 운영한 상황”이라며 “주요 궁궐, 왕릉의 안전 상황을 점검할 것”이라고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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