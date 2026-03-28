핵시설 집중공세…이스라엘, 이란 부셰르 원전 또 때렸다

이란 남부 페르시아만 해안에 위치한 부셰르 원자력발전소. EPA연합뉴스

평화적 핵시설에 대한 공격은 노골적 국제법 위반에 해당하며 지역 안보에 중대한 위협을 제기한다”고 규탄했다.