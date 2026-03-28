올해만 58명 떠나…사직·특검 차출에 검찰 ‘인력난’
검찰청 폐지를 6개월 앞두고 사직하는 검사들이 속출하고 있다. 특별검사팀 파견 등으로 실근무 인원 마저 줄어들면서 인력난이 가중되며 검찰 내부에선 “업무 감당이 불가능하다”는 호소까지 나오고 있다.
28일 법무부에 따르면 올해 1~3월 검사 퇴직자는 58명이다. 검사 사직자는 지난해 175명으로, 10년 새 최대치를 기록했다.
올해 들어 3개월 만에 지난해 사직자의 3분의 1이 추가로 나가면서 인력 유출이 가속화되고 있는 셈이다.
최근 사직 의사를 밝힌 저연차 검사들의 경우 아직 사직 처리가 완료되지 않아 이들까지 포함하면 퇴직자 수는 60명을 넘길 것으로 예상된다.
특검 파견 검사가 꾸준히 발생하는 점도 검찰 업무 부담을 키우고 있다.
법무부에 따르면 지난 25일 기준 5개 특검에 파견된 인력은 총 67명이다. 3대 특검 54명(내란 23명, 김건희 23명, 해병 8명), 상설특검 2명, 종합특검 11명이다.
사직자와 파견 검사 수를 합치면 전국에서 두 번째로 규모가 큰 인천지검 현원(106명)보다도 많은 수준이다.
검찰 내부에서는 “이미 한계”라는 반응이 나온다.
안미현 천안지청 부부장검사는 지난 25일 소셜미디어에 올린 ‘파산지청’이라는 제목의 글에서 “평검사들이 각종 명목으로 자리를 비우면서 수사 검사 1인당 미제 사건이 500건을 돌파했다”고 적었다.
실제 안 검사가 근무하는 대전지검 천안지청의 경우 정원은 35명이지만 실근무 인원은 절반에도 못 미치는 17명이라고 한다.
안 검사는 “평일 야근과 주말 출근으로도 감당이 안 된다”며 “이미 망가진 검찰에 보완수사권을 남겨둬도 수행이 어려운 만큼, 차라리 보완수사권도 모두 거둬가라”고 적었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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