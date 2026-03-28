박형준, 경선캠프 개소… 부산시장 선거전 본격화
3040 전문가·교수진 등 조직 확대
글로벌허브특별법 통과 분위기 고조
국민의힘 부산시장 경선이 본격화한 가운데 박형준 부산시장이 선거사무소를 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.
박형준 시장 경선 캠프는 28일 오전 부산진구 부전동 동아빌딩에서 선거사무소 개소식을 개최했다고 밝혔다. 해당 건물은 박 시장이 2021년 재보궐선거와 2022년 지방선거 당시에도 사용했던 곳이다.
이날 개소식에는 정의화 전 국회의장을 비롯해 국민의힘 부산 지역 국회의원과 구청장, 시·구의원, 당원과 지지자들이 참석했다.
박 시장은 개소식에서 “부산은 글로벌 허브도시로 가는 방향과 기반을 이미 갖췄다”며 “중단 없는 추진을 통해 시민들이 월드클래스 도시 부산을 체감하도록 하겠다”고 말했다. 이어 “이번 지방선거는 부산의 미래를 결정하는 중요한 분기점”이라고 강조했다.
캠프는 이날 2차 인선도 발표했다. 30·40대 법조인과 시의원, 교수진 등이 합류해 법률·노동·여성·정책 분야 조직을 강화했다. 캠프 측은 “세대와 분야를 아우르는 통합형 조직을 구축하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.
또 최근 부산글로벌허브도시특별법이 국회 상임위원회를 통과한 점도 현장 분위기를 끌어올린 요인으로 작용했다. 캠프 측은 “부산 도약의 제도적 기반과 이를 완수할 리더십이 함께 출발했다는 평가가 나왔다”고 전했다.
박 시장은 “부산의 승리가 곧 대한민국을 바로 세우는 길”이라며 “이번 지방선거에서 반드시 승리해 부산의 미래를 완성하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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