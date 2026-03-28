세정나눔재단, 취약계층 주거 개선 사업 확대
17년간 330가구 개선… 올해도 지원
대학생 봉사단·금정구청 협업 추진
가구당 최대 200만원… 실질 지원
세정그룹이 설립한 세정나눔재단이 취약계층 주거 환경 개선 사업을 확대한다.
세정나눔재단은 독거노인과 저소득층 등 주거 취약계층을 대상으로 ‘사랑의 집 고쳐주기’ 사업을 시행하고 올해 최대 2000만원 규모의 사업비를 지원한다고 28일 밝혔다.
이 사업은 2008년 시작돼 지금까지 17년간 330가구의 주거 환경을 개선해 왔다.
올해 사업은 대학생 봉사단과 지자체가 함께하는 협업 방식으로 진행된다. 부산지역 대학생 연합봉사동아리 ‘어썸(Awesome)’이 현장에서 도배장판 교체 등 작업을 맡고, 금정구청은 대상 가구 발굴과 행정 지원을 담당한다.
지원 대상은 부산 전역 취약계층으로, 가구당 최대 200만원 한도 내에서 연간 최대 10가구를 지원한다. 자재비와 설비 교체, 낡은 시설 보수 등 실질적인 주거 환경 개선 비용이 포함된다.
1분기 첫 사업은 이날 금정구 일대에서 진행된다. 가구별로 대학생 자원봉사자 10여명이 참여해 하루 동안 작업을 진행할 예정이다.
세정나눔재단은 사후 정산 방식으로 사업비를 집행해 관리의 투명성을 높일 계획이다.
박순호 세정나눔재단 이사장은 “주거 환경은 삶의 질과 직결되는 만큼 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 변화를 만들어내는 데 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 주거복지 사각지대 해소에 힘쓰겠다”고 말했다.
재단은 앞으로도 지역사회와 협력해 주거복지 지원을 지속 확대한다는 방침이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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