덤불 속 맨홀에 추락…법원 “농어촌공사, 5900만원 배상”
덤불 속에 가려져 있던 맨홀에 추락한 주민이 한국농어촌공사의 관리 소홀 책임을 물어 소송을 제기해 승소했다.
28일 법조계에 따르면 청주지법 민사3단독 김현룡 부장판사는 최근 50대 여성 A씨가 농어촌공사와 충북 보은군을 상대로 제기한 손해배상 소송에서 “농어촌공사가 A씨에게 5900여 만원을 지급하라”며 원고 일부 승소 판결을 내렸다.
A씨는 2024년 9월 보은군 자택 주변 밭에서 팥을 수확하기 위해 길을 걷다가 맨홀에 추락했다.
당시 맨홀은 덮개 없이 활짝 열려있었고, 그 위로 덤불이 무성하게 자라있던 상태였다고 한다.
이 사고로 전치 12주 진단을 받은 A씨는 농어촌공사와 보은군이 관리를 제대로 하지 못한 과실이 있다며 두 기관을 상대로 소송을 제기했다.
농어촌공와 보은군은 해당 맨홀의 관리 책임이 없고, 설령 관리 의무가 있더라도 국유지에 무단으로 들어가 발생한 사고라며 책임을 부인했다.
재판부는 “해당 맨홀은 농어촌공사가 시행한 농업생산기반 정비사업의 일환으로 설치된 시설”이라며 “농어촌공사가 보은군에 관리 책임을 위임했다고 보기 어렵다”고 판단했다.
이어 “사고 장소가 국유지라는 사정만으로 일반인의 출입이 금지된 곳으로 볼 수 없다”고 했다.
다만 재판부는 “원고에게도 덤불로 뒤덮인 지면 상태를 주의 깊게 확인하지 않은 과실이 있다”며 농어촌공사의 배상 책임을 75%로 제한했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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