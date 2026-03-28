한학자, 다음 달 30일까지 석방…치료 위해 구속집행정지
법원이 한학자 통일교 총재를 일시 석방했다. 치료를 위해 일시 석방이 필요하다고 주장한 한 총재 측 요청을 받아들인 것이다.
28일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 전날 한 총재에 대한 구속집행정지를 결정했다. 구속집행이 정지되는 기간은 다음 달 30일 오후 2시까지다. 재판부는 치료를 받는 병원에만 머무를 것을 한 총재 측에 요구했다.
구속집행정지는 피고인에게 중병, 출산, 가족 장례 참석 등 ‘긴급하게 석방할 사유가 있다’고 인정될 시 일시적으로 석방하는 제도다. 결정 즉시 효력이 발생한다. 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)과 달리 보증금 납부 조건은 없다.
재판부는 한 총재 건강 악화를 이유로 두 차례 구속집행정지를 결정했었다. 한 총재는 지난해 11월에 사흘간, 지난달에는 열흘간 석방돼 병원에서 치료를 받았다.
한 총재는 윤영호 전 통일교 세계본부장 등과 함께 2022년 10월 권성동 국민의힘 의원으로부터 경찰 도박 관련 수사 정보를 전해 듣고 관련 증거를 인멸한 혐의 등으로 지난해 10월 구속기소 됐다.
2022년 4~7월 통일교 단체 자금 1억4400만원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의, 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬 가방을 건네며 교단 현안 청탁에 관여한 혐의 등도 받는다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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