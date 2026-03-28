‘2차 석유 최고가제’ 둘째 날, 서울 휘발윳값 1900원 근접
2차 석유 최고가격제 시행 둘째 날인 28일 전국 주유소 기름값이 대폭 뛰었다.
유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1849.7원으로 전날보다 10.9원 상승했다. 경유 가격 역시 1844.1원으로 9.6원 올랐다.
전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 크게 뛰었다.
서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1890.5원으로 전날보다 24.9원 올랐고, 경유 가격은 18.6원 상승한 1872.1원으로 집계됐다.
2차 석유 최고가격제 시행 첫날인 전날에도 전국 기름값은 크게 치솟았다.
27일 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전일보다 19.4원 오른 1838.8원, 경유는 18.8원 오른 1834.6원이었다.
정부는 전날 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1923원, 실내 등유는 1530원으로 각각 지정했다. 1차 석유 최고가격(휘발유 1724원, 경유 1713원, 실내 등유 1320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상된 것이다.
다음 주 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2000원을 돌파할 수 있다는 관측도 나온다.
지난 1차 최고가제 공시 때 주유소 평균 휘발유 판매 가격은 정유사 공급 가격보다 100원 가까이 높았다. 주유소가 기존 수준의 마진을 유지한다고 가정하면 전국 평균 휘발유 가격이 2000원을 넘어설 가능성도 있다.
이런 상황에서 주간 기준 전국 주유소 역대 최고 평균 휘발유 가격은 2022년 6월 5주 차의 2137.7원이다. 이후 물가 상승률 등을 고려하면 조만간 역대 최고치를 경신할 것이라는 분석도 나온다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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