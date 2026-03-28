정청래 “골든타임 놓쳐선 안돼…빠른 속도로 추경 처리”
정청래 더불어민주당 대표가 “국민의힘에서 발목 잡고 시간을 끈다면 그만큼 손해라 가장 빠른 속도로 추경(추가경정예산안)을 처리하겠다”고 28일 밝혔다.
정 대표는 이날 오전 경북 영덕 강구항에서 기자들과 만나 “급하기 때문에 추경을 하는 것이고, 골든타임을 놓쳐서는 안 된다. 시기가 늦춰질수록 비용이 더 들게 된다”면서 이렇게 말했다.
정 대표는 “(어선) 기름값이 한 드럼에 17만4000원인데, 어민들이 20만4000원 이상으로 인상될 경우 추가로 올라가는 기름값 70%를 보전해주면 좋겠다고 했다”며 “추경 심의에 최대한 반영될 수 있도록 담당 의원에게 전하겠다”고 말했다.
정 대표는 이날 새벽 1시쯤부터 동해로 나가 조업을 체험하며 고충을 청취했다. 정 대표는 2시간 가까이 그물을 끌어 올리고, 물고기를 분류하는 등 뱃일을 도왔다.
정 대표는 이어 강구 수협에서 수협 관계자·어민들과 간담회를 가졌다. 어민들은 간담회에서 외국인 선원 ‘TO(인원편성)’ 확대, 경북권 위판시설 현대화 사업 예산 지원 등을 요청했다. 정 대표는 “이른 시간 안에 알아보고 수협 조합장에게 연락드리겠다”고 말했다.
정 대표는 기자들에게 “배에 선원이 10명이면 외국인 선원을 6명 태워야 하는데 1명 정도 늘려줬으면 좋겠다는 얘기를 들었다”면서 “현장에 가면 여의도에서 몰랐던 디테일을 듣게 된다”고 말했다. 이어 “이재명정부는 국민들의 작은 고통까지 잘 보살펴야겠다는 생각을 다시 하게 됐다”고 부연했다.
정 대표는 경북 지역을 방문한 것을 두고 “민주당이 어려운 지역을 더 자주 와야겠다"면서 "전 국민이 골고루 잘 살고 전 국토가 균형발전 해야 한다는 점에서 지금까지 소홀했던 부분이 있다면 더 관심 갖고 노력하는 것”이라고 설명했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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