트럼프 “이란과 협상 중, 호르무즈 해협 개방해야…다음은 쿠바”
도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 이란 전쟁에 대해 “우리는 지금 협상 중이며 뭔가 해낼 수 있으면 좋을 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘미래 투자 이니셔티브 정상회의’ 연설에서 “그들은 협상하고 있으며, 합의에 도달하기를 갈구하고 있다”며 이같이 밝혔다.
트럼프 대통령은 이란이 처음엔 협상 사실을 부인했지만, 유조선 10척의 호르무즈 해협 통과를 허용했다고 강조했다.
이어 “결과적으로 내가 옳았다. 그들은 협상 중이었고, 이틀 뒤 이(협상 사실)를 시인했으며, 자신들의 잘못된 발언을 만회하려 처음엔 유조선 8척을 보내주겠다고 했다”며 “그리고 그들은 ‘2척을 추가하겠다고 말했고, 총 10척이 됐다. 그러자 사람들은 우리가 실제 협상 중이라는 것을 깨달았다”고 주장했다.
트럼프 대통령은 이란을 향해 “그들은 해협을 개방해야 한다”고 거듭 압박했다.
트럼프 대통령은 이날 연설에서 이란의 해군이나 공군, 방공망 및 통신망이 모두 파괴됐고, 최고지도자를 비롯한 지도부 인사들을 모두 제거했다고 주장했다.
그는 전쟁 개시 첫날 폭사시킨 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 자리를 이어받은 차남 모즈타바에 대해서도 “누구도 그에게서 소식을 듣지 못했기 때문에 죽었거나 상태가 매우 안 좋은 상태”라고 말했다.
트럼프 대통령은 이란에 이어 쿠바를 향해 무력을 행사할 가능성을 시사했다.
트럼프 대통령은 자신이 미국의 군사력을 위대하게 만들었다고 강조한 뒤 “나는 이걸 쓸 일은 절대 없을 것이라고 말했다. 하지만 가끔은 써야 할 때도 있다. 그리고 어쨌거나 쿠바가 다음”이라고 밝혔다.
이는 베네수엘라와 이란에 이어 쿠바에 대해서도 군사력을 동원한 무력행사를 단행할 수 있다는 취지로 해석된다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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