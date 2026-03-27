부산시, 세계디자인수도 협정식 개최… 디자인 도시 시동
공동선언 통해 시민 참여 전략 강조
215억원 투입… 디자인 사업 본격 추진
홍보대사 이준호 위촉… 글로벌 홍보 강화
부산시가 세계디자인수도(WDC) 협정식을 계기로 도시 운영 전반을 디자인 중심으로 전환하는 작업에 본격 착수했다.
부산시는 27일 오후 3시 해운대 누리마루 APEC하우스에서 세계디자인기구(WDO)와 ‘2028 세계디자인수도 부산’ 협정식을 개최했다. 이번 협정식은 지난해 7월 WDC 선정 이후 도시 비전과 추진 방향을 공식화하는 첫 행사다. 이날 행사에는 프라디윰나 브야스 WDO 회장과 홍영철 WDC 공동조직위원장(고려제강 회장), 박형준 부산시장, 안성민 부산시의회 의장 등 200여명이 참석했다.
협정식은 ‘모두를 포용하는 도시, 함께 만들어가는 디자인(Inclusive City, Engaged Design)’을 주제로 홍보대사 위촉, 공동 선언문 낭독, 협약서 서명, 공식 로고 발표, 시민 참여 ‘디자인 토크’ 순으로 진행됐다. 시와 WDO는 협약서에 서명하며 WDC 부산 추진을 위한 협력 의지를 공식화했다.
특히 어린이와 대학생, 시니어, 기업 관계자가 참여한 공동 선언문을 통해 시민 참여 중심의 도시 전략이 강조됐다. 선언문에는 “디자인은 도시를 꾸미는 것을 넘어 시민의 삶을 바꾸는 과정”이라는 인식 아래, 공감과 연결, 혁신을 통해 도시 변화를 이끌겠다는 내용이 담겼다.
박형준 부산시장은 “세계디자인수도는 단순한 타이틀이 아니라 도시 전체의 변화를 의미한다”며 “공간과 산업, 문화, 시민의 일상까지 디자인을 통해 한 단계 끌어올리는 전환점이 될 것”이라고 말했다. 이어 “시민이 주인이 되는 디자인을 통해 삶의 질을 높이겠다”고 강조했다.
이날 행사에서는 배우 겸 가수 이준호를 2028 세계디자인수도 부산 홍보대사로 위촉했다. 이준호는 “디자인은 시민의 삶과 행복을 담는 과정이라 생각한다”며 “부산의 매력과 디자인 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.
시는 ‘공감·연결·혁신’을 핵심 축으로 디자인 기반 도시 전략을 추진할 계획이다. 시민 경험을 바탕으로 도시 문제를 발굴하고, 산업과 공간(자연·세계)을 유기적으로 연결해 해결하는 방식이다.
이를 위해 올해 약 215억원 규모의 관련 사업을 추진하고, ‘미래부산디자인단’과 ‘시민공감디자인단’ 운영 등 시민 참여 프로그램을 확대할 방침이다.
시는 이번 협정식을 계기로 도시브랜드를 강화하고 글로벌 디자인 허브 도시로 도약하겠다는 구상이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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