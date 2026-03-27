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이승훈 영등포구청장 후보 “4050세대, 年10만원 지역화폐 건강바우처” 공약

입력:2026-03-27 19:54
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이승훈 영등포구청장 예비후보

6·3 지방선거에서 영등포구청장에 도전하는 이승훈 예비후보는 “영등포구 4050 세대 전원에게 연 10만원 건강바우처를 지급하는 보편복지 정책을 통해 이재명정부의 기본사회를 영등포에서 선도적으로 실현하겠다”고 27일 밝혔다.

이 예비후보는 김민석 국무총리가 주민 건강 증진을 위해 건립을 주도한 ‘영등포 제3스포츠센터’ 앞에서 “4050 세대는 가정과 국가 경제를 동시에 떠받치는 핵심 세대로 이들의 건강을 지키는 것은 복지가 아니라 미래 투자”라며 이 같은 공약을 발표했다. 이 예비후보는 “영등포 1조원 예산의 주인은 38만 구민”이라며 “가장 필요한 곳에, 가장 효과적으로 쓰는 것이 진짜 행정”이라고 강조했다.

이 예비후보의 이번 정책 공약은 부모 부양과 자녀 교육을 동시에 책임지는 4050 세대의 ‘더블 케어(Double Care)’ 부담 속에 정작 본인의 건강은 뒤로 밀리는 현실을 겨냥한 것이다.

이른바 ‘영등포 4050 건강바우처’는 만 40~59세 구민 약 11만9000명 전원에게 연 10만원을 지역화폐 형태로 지급하는 게 핵심이다. 사용 범위는 단순 금전 지원을 넘어 실질적인 건강 개선에 초점을 맞췄다. 내시경, MRI, 초음파 등 선택 검진 및 치과 스케일링 등의 건강 검진은 물론 헬스, 수영, 요가 등 생활 체육과 약국, 심리상담 등 건강 관리 서비스 등에 사용할 수 있도록 할 계획이다.

총 소요 예산은 연간 약 119억원으로 추산됐다. 영등포구 연간 예산의 약 1.2% 수준이다. 이 예비후보는 “만성질환 예방과 건강 관리 투자로 장기적 의료비를 줄일 수 있다”며 “4050 세대의 건강을 지키는 것이 가장 확실한 경제 정책”이라고 말했다.

이 예비후보는 “올해 하반기 중장년 지원 조례 개정 및 법적 근거를 마련해 보건복지부 사회보장 제도 협의를 거치고 내년 상반기에 민관 협력 체계를 구축하면 내년 하반기에는 실시할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

김혜원 기자 kime@kmib.co.kr

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