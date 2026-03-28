수백만 조회수, 신규 교인은 0명? ‘밈’이 된 목사가 멈추지 않는 이유[주말특급]

26일 경기 수원에 있는 모두의교회에서 만난 김성재 목사(38). 백재연 기자

직관적 영상, 의도된 전략… 기도는 ‘닿아야’



월요일부터 금요일 매일 오전 6시에 올라오는 김 목사의 영상은 직관적이다.

단번에 시선을 붙잡지 못하면 다른 콘텐츠로 넘어가는 숏폼(짧은 영상 콘텐츠)의 생리를 알고 있었다.

김 목사의 인스타그램 (@positiveseong) 캡처

물론 숏폼 콘텐츠가 넘쳐나는 시대에 김 목사의 영상도 빠르게 소비된다. 그의 숏폼 시청 지속 시간 데이터에 따르면 영상 시작 3초 만에 시청자의 90%가 이탈한다.

반 배정 기도, 누군가에겐 삶의 문제



그의 기도 영상에 등장하는 티셔츠는 사진 속 흰색 반팔티를 포함해 총 3벌이다. 지난해 8월부터 기도 영상을 올리기 시작한 그는 "여름에 올리기 시작해 반팔에서 못 벗어나고 있다"고 말했다. 백재연 기자

‘목사님은 널 사랑한다’고 말해줬어요. 다음날 또 욕이 오길래 ‘어른들에게 상처를 많이 받아서 네가 이러는 거라고 생각해. 이렇게 거칠게 하지 않아도 넌 사랑 받기 위해 있는 친구란다’라고 말해줬죠. DM이 안 오는 날엔 먼저 안부도 물었어요. 처음엔 저를 비웃던 아이가 일주일이 지나자 ‘재미없다. 이제 욕 안 할래요’ 하더라고요.”

‘목사인가, 크리에이터인가’ 사역 중단 고민도



모두의교회 예배당은 잘 꾸며진 카페 같은 모습이었다. '젊은층이 오기에 부담스럽지 않은 교회'를 생각하면서 인테리어한 것이라고 한다. 백재연 기자

기도가 기부가 될 수 있다면



26일 저녁 김 목사의 인스타그램에 올라온 '기도 챌린지' 설명 영상. 업로드 20시간만에 공유 14만회를 돌파했다.