연임하자마자 현장으로… 빈대인 ‘금융은 동반자’
벤처·창업 간담회 이어 조선 현장 방문
현장 의견 반영… 생산적 금융 확대 추진
빈대인 BNK금융지주 회장이 연임 확정 직후 창업·벤처와 조선업 현장을 잇달아 찾으며 ‘현장 중심 금융’ 기조를 강화하고 나섰다.
27일 BNK금융지주에 따르면 빈 회장은 26일 부산항국제컨벤션센터에서 열린 ‘미래전략캠퍼스’에 참석해 벤처·창업 기업 관계자들과 간담회를 갖고 금융의 역할을 강조했다. 내부 회의 대신 현장을 첫 일정으로 선택했다.
이 자리에서 빈 회장은 금융이 단순 자금 공급을 넘어 기업 성장 전 과정에 참여하는 ‘동반자 역할’을 해야 한다며, 혁신기업 지원을 핵심 과제로 추진하겠다는 입장을 밝혔다.
이어 27일에는 부산 영도구 HJ중공업을 방문해 조선·해양 산업 현장을 점검하고 해양금융 지원 방향을 논의했다. 글로벌 조선시장 변화 속에서 지역 주력 산업 경쟁력을 높이기 위한 금융 지원 필요성이 주요 의제로 다뤄졌다.
같은 날 BNK금융의 창업 지원 프로그램 ‘SUM Incubator’ 출신 기업인들과 간담회를 갖고, 자금 지원을 넘어 네트워크와 컨설팅, 성장 단계별 맞춤 금융 확대 필요성에 대한 의견을 들었다.
BNK금융은 이를 반영해 창업·벤처부터 전통 제조업까지 산업 전반을 아우르는 금융 지원을 확대할 방침이다. 특히 해양금융 특화 금융그룹으로의 전환을 목표로 지역 산업 중심의 생산적 금융을 강화할 계획이다.
빈 회장은 “금융이 움직이면 산업이 성장하고, 산업이 성장하면 지역이 살아난다”며 “현장에서 답을 찾고 실행으로 이어지는 금융을 통해 지역경제와 함께 성장하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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