시사 전체기사

이 대통령, ‘서강대교 넘지 말라’ 조성현 대령에 “진정한 참군인”

입력:2026-03-27 18:15
공유하기
글자 크기 조정

조 대령, 조기 특진 사양
이 대통령 “한 번 보고 싶었다”

이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 12·3 내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 국회 통제 임무를 부여받고도 ‘서강대교를 넘지 말라’고 휘하 장병에 지시했던 조성현 대령을 “진정한 참군인”이라고 격려했다.

이 대통령은 27일 엑스(X)에 올린 글에서 “조 대령은 진급 시기가 안 돼 조기 특진을 검토했지만, 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”고 말했다.

이어 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중하여 진급시키지 못했으니, 국민 여러분의 이해를 바란다”며 “진정한 참군인 조 대령을 응원하고 기억해 주시기 바란다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 국방부 청사에서 전군 주요 지휘관 회의를 정권 출범 후 처음으로 주관한 뒤 조 대령을 만나 악수를 나눴다. 이 대통령은 조 대령을 쳐다보며 “한번 보고 싶었다”고 말했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“엔비디아마저 4.16%↓” 트럼프와 구글이 뒤흔든 투심
‘룸살롱 폭행’ 이혁재, 국힘 오디션 심사자격 논란에 “책임 다해”
석유 최고가제 시행 첫날… 휘발유 1830원, 경유 1826원
트럼프 서명 들어간 100달러 지폐 나온다…현역 대통령은 역사상 처음
경찰, ‘비서관 성추행 의혹’ 장경태 의원 검찰 송치
‘마약왕’ 박왕열, 필로폰 양성 반응···체포 전 투약 혐의 인정
전장연 ‘버스 탑승 시위’에 출근길 광화문사거리 승강장 마비
트럼프 “4월 6일까지 이란발전소 안때린다”
국민일보 신문구독