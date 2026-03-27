이 대통령, ‘서강대교 넘지 말라’ 조성현 대령에 “진정한 참군인”
조 대령, 조기 특진 사양
이 대통령 “한 번 보고 싶었다”
이재명 대통령은 12·3 내란 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 국회 통제 임무를 부여받고도 ‘서강대교를 넘지 말라’고 휘하 장병에 지시했던 조성현 대령을 “진정한 참군인”이라고 격려했다.
이 대통령은 27일 엑스(X)에 올린 글에서 “조 대령은 진급 시기가 안 돼 조기 특진을 검토했지만, 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”고 말했다.
이어 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중하여 진급시키지 못했으니, 국민 여러분의 이해를 바란다”며 “진정한 참군인 조 대령을 응원하고 기억해 주시기 바란다”고 강조했다.
이 대통령은 이날 국방부 청사에서 전군 주요 지휘관 회의를 정권 출범 후 처음으로 주관한 뒤 조 대령을 만나 악수를 나눴다. 이 대통령은 조 대령을 쳐다보며 “한번 보고 싶었다”고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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