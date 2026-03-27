보훈부, ‘안중근 방귀 열차’ 등 조롱 영상·SNS 계정 삭제 완료

서경덕 교수 제공

최근 소셜미디어에 ‘안중근 방귀 열차’ 등 안중근 의사를 조롱하는 내용의 영상이 게시돼 논란이 일자 국가보훈부가 틱톡코리아를 통해 영상 및 계정을 삭제 조치했다고 27일 밝혔다.