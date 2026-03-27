보훈부, ‘안중근 방귀 열차’ 등 조롱 영상·SNS 계정 삭제 완료
최근 소셜미디어에 ‘안중근 방귀 열차’ 등 안중근 의사를 조롱하는 내용의 영상이 게시돼 논란이 일자 국가보훈부가 틱톡코리아를 통해 영상 및 계정을 삭제 조치했다고 27일 밝혔다.
보훈부는 “오늘 오전 틱톡코리아에 해당 영상 게시물의 삭제를 요청했으며, 이에 틱톡코리아는 게시물 및 계정 삭제 조치를 완료했다”며 재발방지를 위해 국회 등과 협의해 관련 입법을 추진하고 있다고 설명했다.
이와 관련해 김용만 더불어민주당 의원은 페이스북에 ‘독립유공자 모욕 방지법’ 발의를 준비 중이라고 밝혔다. 해당 법안은 정보통신서비스 제공자에게 독립유공자 모욕 정보를 차단하도록 의무를 부여하고, 보훈부에 독립유공자 비하 정보의 삭제나 차단 요구 권한을 주는 걸 골자로 한다.
전날인 안 의사 순국일 전후로 소셜미디어에선 ‘안중근 방귀 열차’ 영상이 등장해 논란이 됐다. 과거에도 유관순 열사, 윤봉길 의사, 백범 김구 선생 등 독립운동가 사진으로 제작한 악성 콘텐츠가 소셜미디어에 게시됐을 때도 보훈부가 삭제 조치를 진행한 바 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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