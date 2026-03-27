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與, 성남시장 경선 결정…김지호 겨냥 “네거티브 지속시 강력 조치”

입력:2026-03-27 17:57
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연합뉴스

더불어민주당은 26일 6·3 지방선거 성남시장 후보로 김병욱 전 의원을 단수 공천한 결정을 뒤집고, 김 전 의원과 김지호 전 대변인 간 경선을 진행해 다시 후보를 뽑기로 했다.

민주당은 이날 최고위에서 이같이 결정됐다고 밝혔다. 중앙당 재심위가 선거 승리를 위한 당의 결집 등을 위해 재심 신청을 인용한 데 따른 결정이라고 민주당은 설명했다.

앞서 경기도당은 지난 20일 김 전 의원을 성남시장 후보로 단수 공천했다. 김 전 대변인은 이에 반발하며 재심을 신청했다. 김 전 대변인은 이 과정에서 김 전 의원 장남의 강남 아파트 매입 과정에서 불거진 자금 출처 관련 의혹을 제기하기도 했다.

이에 대해 민주당은 언론 공지에서 “당 통합검증센터는 김 후보자 자녀 의혹에 대해 조사 결과 해소된 것으로 판단했다”고 밝혔다. 그러면서 “중앙당 결정에 반해 네거티브 경선 운동 지속 시 후보자 자격 박탈 등 강력한 조치를 취하기로 했다”고 전했다. 사실상 추후 김 전 대변인의 의혹 제기가 계속될 경우를 대비해 ‘경고장’을 날린 것으로 해석된다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

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