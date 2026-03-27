與, 성남시장 경선 결정…김지호 겨냥 “네거티브 지속시 강력 조치”

연합뉴스

앞서 경기도당은 지난 20일 김 전 의원을 성남시장 후보로 단수 공천했다.

김 전 대변인은 이에 반발하며 재심을 신청했다. 김 전 대변인은

이 과정에서 김 전 의원 장남의 강남 아파트 매입 과정에서 불거진 자금 출처 관련 의혹을 제기하기도 했다.