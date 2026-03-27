“머스크, 스페이스X IPO 월가 관행 깬다”…상장 주식 30% 개인투자자에
일론 머스크가 올해 스페이스X 기업공개(IPO)에서 기존 월가 관행을 완전히 벗어난 방식을 추진하는 것으로 전해졌다. 통상 5~10% 수준에 그치던 개인 투자자 주식 배분 비중을 최대 30%까지 높이는 방안을 검토 중인데, 이는 투자자들의 높은 ‘충성도’를 지렛대 삼아 상장 직후 주가를 안정시키려는 전략으로 풀이된다.
로이터 통신은 26일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 스페이스X가 IPO 물량 중 개인 투자자 주식 배분 비중을 최대 30%로 높이는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 통상적인 개인 투자자 배정 비율(5~10%)의 세 배가 넘는 이례적인 규모다.
이 같은 계획은 브렛 존슨 스페이스X 최고재무책임자(CFO)를 통해 월가에 전달됐다. 머스크는 미국 내 개인 투자자 배분을 맡을 주관사로 뱅크오브아메리카를 직접 선정한 것으로 알려졌다.
월스트리트저널(WSJ)은 머스크가 자신이 운영하는 다른 기업에 투자한 이들에게 우선권을 주는 방안도 검토하고 있다고 보도했다. 여기에는 테슬라 주주들과 2022년 트위터 인수에 참여한 투자자들이 포함된다. 앞서 머스크는 2024년 11월 테슬라 주주총회에서 테슬라 주주들이 스페이스X에 투자할 수 있는 방법을 찾고 싶다고 언급한 바 있다.
통상 상장 후 6개월간 내부자 매각을 금지하는 ‘락업(보호예수)’ 기준을 차등 적용할 가능성도 제기된다. 머스크는 스페이스X 일부 초기 투자자들에게 6개월보다 긴 락업을 요구하고, 일부 기존 투자자에게는 상장 후 곧바로 매각할 수 있도록 하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 이 또한 전통적인 IPO를 벗어난 방식이다.
스페이스X는 위성 기반 인터넷 사업 ‘스타링크’와 대형 우주선 ‘스타십’ 사업 등을 진행하고 있으며 최근 머스크가 이끌던 인공지능 스타트업 xAI까지 인수해 몸집을 키웠다. 스페이스X의 상장 규모는 기존 역대 최대 기록이었던 2019년 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코의 294억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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