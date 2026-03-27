“보완수사 실효성 없어” VS “특검 창궐 우려”… 검찰개혁 방안 토론회
검찰개혁 핵심 쟁점 중 하나인 공소청 검사 보완수사권을 두고 검찰개혁추진단이 주최한 토론회에서 공소청 검사에게 ‘예외적 보완수사권’을 부여해야 한다는 의견이 나왔다. 수사권과 공소권 분리로 나타날 부작용으로 “특검 창궐”을 지적하는 주장도 있었다.
국무총리 산하 검찰개혁추진단과 서울지방변호사회는 27일 서울 서초구 서울지방변호사회관에서 ‘국민을 위한 검찰개혁 방안 대토론회’를 열었다.
최호진 단국대 법학과 교수는 예외적으로 검사의 직접 보완수사를 허용해야 한다고 주장했다. 보완수사 요구만으로는 해결할 수 없는 ‘사법적 비상 상황’에 대응할 수 있는 예외적 통로가 마련돼야 한다는 것이다. 공소시효가 임박한 경우나 사이버범죄나 기술 유출 사건에서 디지털 증거가 불가역적으로 휘발될 우려가 현저한 경우 등이 예외적 상황으로 제시됐다.
다만 최 교수는 엄격한 요건 하에 제한적으로 보완수사권이 인정돼야 한다는 점을 명확히 했다. 최 교수는 “예외적 직접 보완도 보충성의 원리에 기초해야 한다”며 “검사의 직접 보완수사는 수사기관의 수사권을 침해하는 도구가 아니라, 보완수사요구라는 통상적인 절차로는 도저히 목적을 달성할 수 없을 때 가동되는 최후의 수단이어야 한다”고 강조했다.
이원상 조선대 법학과 교수는 수사·공소권 분리로 인해 ‘특검 창궐’ 부작용이 나타날 수 있다고 우려했다. 이 교수는 “정치적으로 중대한 사건이 발생하게 되면 지금도 현행 수사 체계의 한계를 주장하며 정치권에서는 특별검사제도를 통해 해결하려고 한다”며 “만일 수사기관과 공소청이 서로 원활한 협력을 하지 않아 사건 처리의 신뢰성도 낮아지게 된다면 정치권은 그것을 빌미로 더욱 특검을 많이 활용해서 사건을 해결하려고 할 것”이라고 지적했다.
이어지는 종합토론에서는 검사의 보완수사권을 두고 성급한 보완수사권 폐지·축소는 위험하다는 의견과 보완수사권이 법왜곡죄의 ‘통로’가 될 수 있다는 주장이 맞섰다.
홍진영 서울대 법학전문대학원 교수는 “보완수사 요구의 원활한 이행이 이뤄지길 쉽사리 기대하며 직접 보완수사를 성급히 폐지, 축소하는 것은 위험한 일”이라며 “수사 미진 상태로 송치된 사건이 기소와 재판 단계에서 뒤늦게 발견되어 파기되거나 환송되는 것이야말로 형사사법 비용을 극대화하고 사법 정의를 지연시키는 진짜 원인”이라고 지적했다.
반면 송지헌 서울경찰청 수사부 경정은 실무자 관점에서 보완수사의 실효성을 지적했다. 송 경정은 서울청 통계를 인용하며 “보완수사요구 후 경찰이 당초 결정을 변경한 비율은 전체 처리사건 대비 약 0.68%에 불과하다”며 “검찰이 주장하는 ‘보완수사로 하루 50건씩 진범을 가린다’는 주장과 극명하게 대비된다”고 강조했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
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