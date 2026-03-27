“보완수사 실효성 없어” VS “특검 창궐 우려”… 검찰개혁 방안 토론회

27일 서울지방변호사회관에서 열린 국민을 위한 검찰개혁 방안 대토론회에서 좌장을 맡은 김재봉 한양대 법학전문대학원 교수가 발언하고 있다. 연합뉴스

보완수사 요구만으로는 해결할 수 없는 ‘사법적 비상 상황’에 대응할 수 있는 예외적 통로가 마련돼야 한다는 것이다.

사이버범죄나 기술 유출 사건에서 디지털 증거가 불가역적으로 휘발될 우려가 현저한 경우 등이 예외적 상황으로 제시됐다.

“예외적 직접 보완도 보충성의 원리에 기초해야 한다”며 “검사의 직접 보완수사는 수사기관의 수사권을 침해하는 도구가 아니라, 보완수사요구라는 통상적인 절차로는 도저히 목적을 달성할 수 없을 때 가동되는 최후의 수단이어야 한다”고 강조했다.

수사·공소권 분리로 인해 ‘특검 창궐’ 부작용이 나타날 수 있다고 우려했다. 이 교수는

“정치적으로 중대한 사건이 발생하게 되면 지금도 현행 수사 체계의 한계를 주장하며 정치권에서는 특별검사제도를 통해 해결하려고 한다”며 “만일 수사기관과 공소청이 서로 원활한 협력을 하지 않아 사건 처리의 신뢰성도 낮아지게 된다면 정치권은 그것을 빌미로 더욱 특검을 많이 활용해서 사건을 해결하려고 할 것”이라고 지적했다.

“보완수사요구 후 경찰이 당초 결정을 변경한 비율은 전체 처리사건 대비 약 0.68%에 불과하다”며 “검찰이 주장하는 ‘보완수사로 하루 50건씩 진범을 가린다’는 주장과 극명하게 대비된다”고 강조했다.