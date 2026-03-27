덴마크냐 체코냐…홍명보호 월드컵 첫 상대 후보 좁혀져
홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 첫 상대 후보가 덴마크와 체코로 좁혀졌다.
덴마크는 27일(한국시간) 덴마크 코펜하겐 파르켄 스타디움에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 준결승에서 북마케도니아를 4대 0으로 완파했다. 같은 시간 체코는 체코 프라하 포르투나 아레나에서 열린 아일랜드와의 경기에서 연장까지 2-2로 맞선 끝에 승부차기에서 4대 3으로 승리했다.
결승에 오른 덴마크와 체코는 다음 달 1일 체코 홈에서 본선행 티켓을 놓고 최종 승부를 펼친다. 승자는 한국과 멕시코, 남아프리카공화국이 속한 북중미 월드컵 A조로 묶인다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀의 조별리그 1차전 상대다.
4개국 중 FIFA 랭킹이 가장 높은 덴마크(21위)는 북마케도니아(66위)를 가볍게 제압했다. 상대를 거세게 몰아붙인 덴마크는 후반 4분 미켈 담스고르의 선제골로 앞서갔다. 구스타프 이삭센은 후반 13분 추가골을 터뜨린 지 1분 만에 다시 한 골을 보탰다. 후반 30분에는 크리스티안 뇌르고르가 쐐기골을 만들어냈다.
체코는 안방에서 진땀승을 거뒀다. 전반에만 페널티킥 실점과 자책골로 0-2로 끌려갔다. 하지만 전반 27분 파트리크 시크의 페널티킥 만회골과 후반 41분 라디슬라브 크레이치의 극적인 동점골로 승부를 연장으로 끌고갔다. 이후 승부차기에서 골키퍼 마체이 코바르시가 상대 4·5번째 키커의 슈팅을 연달아 막아내며 승리를 이끌었다.
한편 이탈리아는 북아일랜드와의 A조 준결승에서 2대 0으로 승리했다. 웨일스를 꺾은 보스니아헤르체고비나와 결승에서 맞붙는다. 이탈리아는 유럽 예선에서 노르웨이에 밀려 PO로 떨어졌다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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