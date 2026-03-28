오세훈·김병민 서울 드라이브 유튜브 공개… 강북 발전 논의
운전대를 잡은 오세훈 서울시장이 김병민 서울시 정무부시장과 서울 도심을 주행하며 ‘다시, 강북 전성시대’를 이야기하는 유튜브 영상 ‘드라이브 인터뷰-서울 운전’이 27일 공개됐다.
오 시장은 “강북 개발은 특정 지역 보완을 넘어 서울 전체 구조를 바꾸는 전략”이라며 내부순환·북부간선도로 지하화, 산업단지 ‘서울디지털바이오시티(S-DBC)’ 추진, 케이팝 공연장 ‘서울아레나’ 조성 등 핵심 정책을 소개했다.
다시, 강북 전성시대는 주거·일자리·문화 인프라를 비강남권에 재배치해 도시 기능을 재설계하는 프로젝트다. 강남 집중을 완화하는 게 목표다. 서울의 성장축을 다양화해 어디서든 살기 편하고 일하기 좋은 도시를 만들겠다는 것이다.
내부순환·북부간선도로 지하화는 다시, 강북 전성시대의 핵심 사업으로 꼽힌다. 현재 내부순환·북부간선도로 마포구 성산IC~중랑구 신내IC 20.5㎞ 구간의 시속은 출퇴근 시간 기준 20㎞에 못 미치는 상황이다. 사실상 간선도로 기능을 잃은 상태인 것이다. 서울시는 2035년까지 해당 구간을 지하화하고 2037년까지 지상 고가도로를 철거할 방침이다.
지하화가 완료되면 성산IC~신내IC 이동 시간은 현재 38분에서 18분으로 줄어든다. 철거될 고가도로 하부 공간에 주민들을 위한 보행 친화적 공간도 조성된다. 오 시장은 “고가도로 기둥 1~2개만 철거해도 공간이 확 트여 서울의 분위기가 환해진다”고 말했다.
지하화는 재건축·재개발과도 연계돼 있다는 게 오 시장 설명이다. 서울시는 2031년까지 31만세대를 공급할 계획이다. 기존 주택이 새로운 주택으로 대체되는 물량을 제외하고 순증 물량만 4만세대다. 오 시장은 “현재 교통 체계로는 주택 증가에 따른 교통 수요를 감당할 수 없다”며 “지하화로 (차선을 늘리면) 이 문제를 해결할 수 있다”고 말했다.
지하화에 필요한 예산은 약 3조4000억원이다. 오 시장은 예산 마련이 가능하겠냐는 우려에 대해 “시민 세금이 아닌 공공기여금으로 추진할 수 있다”고 자신했다. 그러면서 “(민간의) 강남 개발 이익을 강북에 투자할 수 있도록 시스템을 보완해 놓은 상태”라고 강조했다.
다시, 강북 전성시대의 다양한 정책이 이날 함께 소개됐다. 도봉구 창동에 케이팝 공연장 서울아레나가 내년 봄 완공된다. 창동과 노원구 상계동 일대엔 바이오 기업 800곳이 입주할 산업단지 S-DBC가 추진되고 있다. 용산구 한강로동 용산국제업무지구 조성 사업, 광진구 구의동 동서울터미널 현대화도 진행 중이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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