“장애인 고용, 보여주기에서 지속가능으로”…부산서 새 협력모델 출범
부산시·남부발전·장애인고용공단, 인턴 중심 고용확대 MOU 체결
단순 채용 넘어 직무 재설계…조직 효율성과 고용 확대 ‘두 마리 토끼’
부산 지역 공공기관이 장애인 고용을 ‘일회성 채용’에서 ‘지속가능한 일자리 모델’로 전환하기 위한 새로운 협력에 나섰다.
한국남부발전과 부산광역시, 한국장애인고용공단은 27일 부산 남부발전 본사에서 장애인 인턴 고용 확대와 지속가능한 고용체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 공공기관의 장애인 고용 확대 요구가 커지는 가운데, 기존의 제한적인 직무 중심 채용 방식을 개선하고 조직 내 다양한 업무를 기반으로 일자리를 확대하기 위해 마련됐다.
협약식에는 정태기 부산시 사회복지국장, 박영철 한국남부발전 경영기획부사장, 김대규 한국장애인고용공단 부산지역본부장 등이 참석해 협약서에 서명했다.
세 기관은 협약을 통해 장애인 맞춤형 직무 발굴과 도입, 공단 연계를 통한 인력 발굴 및 맞춤형 훈련 지원, 직무 기반 인턴 채용 확대, 장애인 고용 친화적 환경 조성 및 인식 개선 등 다양한 협력 과제를 공동 추진할 계획이다.
특히 조직 내 반복적이고 분절된 업무를 통합·재설계해 장애인 인턴 직무로 전환하는 방식이 핵심이다. 이를 통해 장애인 고용 기회를 넓히는 동시에 조직의 업무 효율성도 높일 수 있을 것으로 기대된다.
김대규 본부장은 “직무 발굴부터 훈련, 채용까지 이어지는 연계 지원을 통해 장애인 고용이 일회성에 그치지 않고 지속가능한 고용으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
협약 기관들은 앞으로 실무 협력체계를 통해 직무를 지속적으로 발굴하고 우수 사례를 확산해, 지역사회에 안정적인 장애인 일자리 창출 모델이 정착될 수 있도록 협력을 이어갈 방침이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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