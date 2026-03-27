강선우·김경 기소한 檢, ‘보완수사’ 강조…“호텔 현장 직접 검증”
검찰이 2022년 지방선거를 앞두고 공천 헌금 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원과 김경 전 서울시의원을 27일 구속 상태에서 재판에 넘겼다. 지난 3일 나란히 구속된 지 24일 만이다.
서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)는 강 의원을 정치자금법·청탁금지법 위반과 배임수재 혐의로, 김 전 시의원을 정치자금법·청탁금지법 위반 및 배임증재 혐의로 구속 기소했다고 밝혔다. 강 의원의 지역구 보좌관 남모씨도 강 의원과 같은 혐의로 불구속 기소됐다. 검찰은 “민주주의 근간인 공천 과정에서 금전을 대가로 공천권을 취득한 중대범죄”라고 지적했다.
강 의원은 지선을 앞둔 2022년 1월 서울 용산구의 한 호텔에서 김 전 시의원을 만나 현금 1억원이 담긴 쇼핑백을 건네받은 것으로 조사됐다. 강 의원은 당시 민주당 서울시의원 후보 공천관리위원이었고, 김 전 시의원은 강 의원 지역구인 강서구에 단수 공천돼 당선됐다.
검찰은 A4용지 4쪽 분량의 보도자료에서 직접 실시한 보완수사 내용을 구체적으로 설명했다. 지난 11일 경찰에서 사건을 송치받은 검찰은 남씨를 강 의원 및 김 전 시의원과 각각 대질신문하고, 이들의 가족·지인·보좌진 등을 조사하는 등 20회 이상의 직접 조사를 통해 증거를 보강했다고 밝혔다. 또 1억원이 전달된 호텔 현장을 직접 검증하고 피의자 통화 녹음 등 추가 증거를 적극적으로 수집했다고 덧붙였다.
경찰에서 넘겨 받은 자료에 미흡한 점이 있었다는 취지의 언급도 있었다. 검찰은 “핵심 쟁점인 1억원 수수·전달 장소와 시각 등이 다소 불분명한 상태로 송치됐으나 주차장 입·출차와 통행료, 모빌리티 서비스 내역 분석과 현장검증 등 객관적 증거 분석을 통해 범행 장소와 시각을 특정했다”고 강조했다. 그러면서 “보완수사를 통해 특정된 사실관계를 기초로 적용 죄명 및 공범 의율에 대한 면밀한 법리검토를 진행했다”고 설명했다.
강 의원에 대해서는 앞선 수사 과정에서 뇌물수수 혐의 적용도 검토된 바 있다. 다만 검찰은 공천은 정당 내부 의사 결정이고 국회의원의 직무는 아니라고 판단, 뇌물죄는 적용하지 않았다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
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