김지연 시스킨코리아 대표 ‘선한 영향력’…꾸준한 선행 눈길

김지연(오른쪽 두번째) 대표가 27일 인천세종병원 지하 1층에서 진행된 행복나눔 바자회에서 장현근 인천세종병원 행정부원장 등과 기념촬영을 하고 있다. 김 대표는 이날 바자회에 1000만원 상당의 화장품 세트 500개를 기부했다. 김민 기자

부천아트센터,

아트러브코리아(옛 아트러브인천) 후원에도 참여하는 등