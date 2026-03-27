김지연 시스킨코리아 대표 ‘선한 영향력’…꾸준한 선행 눈길
경기도 부천을 대표하는 화장품 제조업체 시스킨코리아의 김지연 대표가 꾸준한 선행으로 지역사회에 선한 영향력을 전파하고 있다.
혜원의료재단은 27일 인천세종병원 지하 1층에서 진행된 ‘세종병원과 함께하는 행복나눔 바자회’에 김 대표가 1000만원 상당의 화장품 세트 500개를 기부했다고 27일 밝혔다.
김 대표가 기부한 화장품 세트는 시스킨코리아의 신제품인 클렌징폼과 바디용품 등을 담고 있다. 시스킨코리아는 화장품 및 의약외품 OEM·ODM 연구개발과 생산을 주업종으로 하는 부천의 대표 기업이다. 국내 최대 규모의 화장품 설비라인을 갖추고 있다.
관련 바자회 판매 수익금은 모두 심장병 환우 지원을 위한 성금으로 사용될 예정이다.
앞서 김 대표는 부천세종병원 자문위원회, 세종 메디컬 최고위 과정 등을 통해 혜원의료재단과 선행의 인연을 맺었다. 이후 심장병 환우 등을 위한 기부를 혜원의료재단과 이어가고 있다.
지난해 1월에는 부천세종병원에 의료나눔 후원금 1000만원을 기탁했다. 또 지난해 11월에도 지역 이웃들을 위한 김장 나눔 봉사활동도 혜원의료재단과 전개했다.
김 대표는 “혜원의료재단은 인천세종병원과 부천세종병원을 통해 해외 심장병 환아 등을 위한 의료나눔에 항상 앞장서고 있다”며 “세종 메디컬 최고위 과정을 수료하는 과정에서 어려운 이웃을 위해 항상 노력하는 부천·인천세종병원 의료진과 직원들을 보며 꼭 보탬이 되고 싶었다”고 말했다.
김 대표의 선행은 의료기관뿐 아니라 지역사회에도 널리 알려져 있다.
김 대표는 지난해 12월 지역사회 문화·예술 발전을 위해 부천여월초등학교 풍물부에 발전 기금을 후원했다. 학생들이 보다 풍부한 교육 환경 속에서 전통예술을 접하고 공연 활동과 교육 프로그램을 안정적으로 이어갈 수 있도록 지원하기 위해서다.
또 부천아트센터, 아트러브코리아(옛 아트러브인천) 후원에도 참여하는 등 지역사회 문화·예술 발전을 위해 끊임없이 애쓰고 있다.
특히 부천 원미구 3곳과 소사구 1곳 등 약국 4곳에 설치된 경사로는 김 대표의 선행을 보여주는 대표 사례로 꼽힌다. 김 대표는 이동약자 편의 증진을 위해 부천시장애인종합복지관과 함께 이들 약국 앞에 경사로를 설치했다.
이와 함께 김 대표는 부천 내 어려운 이웃 지원 및 체육인 육성을 위해 부천시와 부천시체육회 등에도 아낌없이 후원을 하고 있다. 연간 이들 선행에 들어가는 기부금만 1억원에 육박할 정도다.
김 대표는 앞으로도 선한 영향력 전파를 목표로 선행을 이어나갈 계획이다. 선행을 통해 시스킨코리아 임직원을 넘어 지역사회 구성원 모두에게 따뜻한 마음을 심어주겠다는 것이 김 대표의 목표다.
김 대표는 “꾸준한 선행이 선한 영향력으로 전파될 수 있다고 믿는다”며 “지역사회 발전이 회사 성장으로 이어지는 선순환을 위해서라도 기부와 후원을 지속적으로 이어나가겠다”고 말했다.
인천·부천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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