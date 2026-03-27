도쿄 ‘벚꽃 성지’에 대형 가림막 등장… 사상 처음

강변 따라 만발한 벚꽃 유명한 나카메구로

일부 다리에 ‘정체금지’ 적힌 현수막 설치

사진 찍으려 멈춰서는 곳… 원천차단 조치

일본 도쿄 내 벚꽃 명소로 유명한 나카메구로의 한 다리 위에 '정체금지'라고 적힌 분홍색 가림막이 설치된 모습. TV아사히 보도 영상

나카메구로역에서 약 130m 떨어져 있는 다리

벚꽃철 이 일대에서 가장 많은 사람이 지나는 장소 중 하나이기도 하다.

강변을 따라 만발한 벚꽃을 볼 수 있다.

하지만 축제 기간에는

다리 위에 멈춰 서는 것을 금지한다. 곳곳에 배치된

기자가 방문했던 지난해 3월 말에는 난간에 현수막 대신 노란색과 검은색이 번갈아 교차하는 색깔의 두꺼운 테이프를 여러 겹으로 쳐서 강 방향 시야를 막았었다. 공사장을 연상시키는 색깔과 설치 방식이 벚꽃 명소에 어울리지 않았다. 분홍색

40대 주민은 TV아사히에 “

규칙을 지키지 않는 사람들도 있고, 외국인도 많아서 대응으로 시도해볼 가치는 있다고 본다”며 “최소한의 조치라고 생각한다”고 말했다. 그는 “경관을 해치려고 한 게 아니라 저기가 가장 심하니까 설치한 게 아니겠느냐”고 덧붙였다.

고심 끝에 내린 결정이었다고 방송에 설명했다.

그는 “강