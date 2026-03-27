[속보] 검찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속 기소
공천 헌금 명목으로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시 의원이 27일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.
서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)은 이날 정치자금법 위반, 배임수재, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 강 의원과 정치자금법 위반, 배임증재, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 전 시의원을 구속기소했다.
강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 7일 서울 용산구 한 호텔에서 만나 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는다.
해당 의혹은 지난해 12월 29일 강 의원과 당시 민주당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원 사이 녹취록이 공개되면서 불거졌다.
지난 11일 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 각 피의자 대질조사 등 20회 이상의 조사에 걸친 보완 수사를 진행하고, 김 전 의원이 강 의원에게 공천을 요청하며 1억원을 건넸다고 결론 내렸다.
강 의원이 수수한 현금은 강 의원의 부동산 계약과 관련해 사적으로 사용된 것으로 조사됐다.
검찰은 “이 사건은 민주주의의 근간인 공천 과정에서 금전을 대가로 공천권을 취득한 중대 범죄”라고 규정했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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