시사 전체기사

[속보] 검찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속 기소

입력:2026-03-27 15:50
수정:2026-03-27 16:30
공유하기
글자 크기 조정
‘1억 공천헌금’ 의혹을 받는 강선우 무소속 의원(왼쪽)과 김경 전 서울시의원이 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다. 왼쪽은 영장실질심사에 출석하는 강 의원, 오른쪽은 영장실질심사를 마치고 법정을 나서는 김 전 시의원. 연합뉴스

공천 헌금 명목으로 1억원을 주고받은 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 김경 전 서울시 의원이 27일 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

서울중앙지검 공공수사2부(부장검사 김형원)은 이날 정치자금법 위반, 배임수재, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 강 의원과 정치자금법 위반, 배임증재, 청탁금지법 위반 혐의를 받는 김 전 시의원을 구속기소했다.

강 의원과 김 전 시의원은 지방선거를 앞둔 2022년 1월 7일 서울 용산구 한 호텔에서 만나 공천을 대가로 1억원을 주고받은 혐의를 받는다.

해당 의혹은 지난해 12월 29일 강 의원과 당시 민주당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원 사이 녹취록이 공개되면서 불거졌다.

지난 11일 경찰로부터 사건을 넘겨받은 검찰은 각 피의자 대질조사 등 20회 이상의 조사에 걸친 보완 수사를 진행하고, 김 전 의원이 강 의원에게 공천을 요청하며 1억원을 건넸다고 결론 내렸다.

강 의원이 수수한 현금은 강 의원의 부동산 계약과 관련해 사적으로 사용된 것으로 조사됐다.

검찰은 “이 사건은 민주주의의 근간인 공천 과정에서 금전을 대가로 공천권을 취득한 중대 범죄”라고 규정했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘종량제 봉투 원료’ 나프타, 오늘부터 수출 전면 금지
[단독] “애플은 안전하다더니…” 앱스토어 뚫은 ‘보이스피싱’ 앱
“이국종입니다” 믿었는데…AI 가짜영상에 노년층 속았다
“트럼프, 지상군 투입 가능성 높아…협상 15개안 수용 어려울 듯”
‘룸살롱 폭행’ 이혁재, 국힘 오디션 심사자격 논란에 “책임 다해”
IOC, 2028 LA올림픽부터 성전환자 여성부 출전 금지
석유 최고가제 시행 첫날… 휘발유 1830원, 경유 1826원
오픈AI, 챗GPT ‘성인모드’ 출시 무기한 보류
국민일보 신문구독